Inter-Bologna 2-2: Rimonta da sballo per i rossoblù

Davanti ad oltre 74.000 spettatori, gli uomini di Motta risalgono la corrente grazie al solito Orsolini e alla magia di Zirkzee, strappando così un punto pesantissimo che proietta la squadra emiliana a quota 11 in classifica.

Cronaca del match

Sul rettangolo verde del prestigioso stadio “Meazza” di San Siro, la prima occasione del match è a tinte rossoblù, con un pericoloso rasoterra di Ferguson dal limite che termina a lato di una manciata di centimetri. La contro reazione dei padroni di casa, però, è veemente e al 10’ passano avanti: corner di Calhanoglu e zuccata vincente di Acerbi per l’1-0 meneghino. Nemmeno il tempo di riprendersi dalla scoppola che, due giri di lancette più tardi, Lautaro lascia partire un missile antiaereo dai venticinque metri letteralmente imparabile per Skorupski. Al 13’, l'Inter conduce per 2-0. Incassato il doppio colpo, la squadra di Motta rialza la testa e da uno schema su calcio d’angolo Ferguson si guadagna un sacrosanto penalty per una trattenuta di Lautaro. Dal dischetto, “Orso” trafigge Sommer con un preciso sinistro angolato che gonfia la rete rimettendo tutto in discussione. Al 20’: Inter 2, Bologna 1. I rossoblù, galvanizzati dalla rete, spingono sull’acceleratore, ma al 30’ è una punizione calciata da Dimarco ad impensierire la porta felsinea con Skorupksi costretto a prolungare la traiettoria in angolo per evitare spiacevoli inconvenienti. All’imbrunire della prima frazione ci prova anche il francese Pavard, ma la sua conclusione è debole e ben controllata dall’estremo difensore polacco. L’opportunità sfuma e Guida manda tutti negli spogliatoi con il punteggio di 2-1.

La ripresa comincia con le due squadre che si affrontano a viso aperto, ma alla prima vera occasione è un capolavoro di Zirkzee a mandare in estasi gli oltre 2.000 supporters giunti in terra lombarda da Bologna. Stop dal limite, finta di filtrante, contro finta di calciare con il mancino e poi destro piazzato a fil di palo a battere Sommer. Inter 2, Bologna 2. Colpiti dalla magia dell’olandese, i nerazzurri s’innervosiscono e rispondono con rabbia al 60’, quando una capocciata del solito Acerbi sorvola di poco l’incrocio dei pali. Palla sul fondo e settore ospiti che può tirare il fiato. C’è poco da fare, il Bologna soffre i corner spioventi e l’Inter va vicina al tris con Lautaro sull’ennesimo angolo calciato da “Calha”. La volée dell’argentino è leggermente larga e anche in questo caso la band emiliana se la cava con un semplice spavento. Tuttavia, l’Inter continua a spingere e al minuto 84’ è il neo entrato Carlos Augusto ad impensierire Skorupksi con un bolide a mezza altezza che costringe il numero uno felsineo ad una complicata respinta di pugno. Anche questa volta la rete è salva e così si arriva fino al 96’, quando il triplice fischio dell’arbitro Guida manda tutti sotto la doccia con il punteggio di 2-2. Un pareggio che per il Bologna profuma tanto di vittoria. Un risultato prestigioso, ottenuto con grinta e cuore. Ora la pausa per le nazionali e poi arriverà il Frosinone al Dall’Ara domenica 22 di ottobre.

Pagelle

Skorupksi 6,5: Incolpevole sui due gol, attento in tre o quattro circostanze potenzialmente pericolose.

De Silvestri 6,5: Offre il suo immancabile contributo in termini di esperienza e qualità (Corazza 6: Lotta coi compagni nel finale)

Beukema 6,5: Più ruvido del solito, ma è quello che serve in questi casi.

Calafiori 7: Partita superba per l’ex Basilea, puntuale nelle chiusure e pulito nel gestire il pallone in fase d’impostazione. Davvero il suo ruolo sarebbe quello di terzino?

Lykogiannis 6+: Chiamato a sostituire uno dei più forti giocatori rossoblù, si fa trovare pronto.

Aebischer 6,5: “Normalizza” diversi palloni senza andare troppo in affanno contro avversari di un livello superiore. Almeno sulla carta.

Freuler 6 +: Lavora bene nel sottobosco del centrocampo in tandem con il suo connazionale elvetico

Orsolini 7,5: Punta l’uomo, corre e rincorre, ma soprattutto trasforma il penalty che riapre il match. Avanti così, caro “Orso”. (El Azzouzi 6+: Spigoloso e sfrontato, sta crescendo sempre di più)

Ferguson 7: Va prima vicinissimo al gol in avvio di gara e poi si guadagna il rigore che riapre i discorsi. Durante il corso del match lotta, litiga, sbraccia e non molla fino al 96’. “Flower of Scotland”.

Ndoye 6: Non punge con la solita pericolosità, ma offre comunque un buon contributo sulla corsia di sinistra. (Saelemaekers 6: Umm… perde due o tre palloni da inchiesta giudiziaria, ma ha tanta voglia di aiutare la squadra e si vede).

Zirkzee 7,5: Fa il solito gioco da pivot per circa 50 minuti, poi inventa la magia del 2-2. I prestigiatori, un tempo, tiravano fuori il classico coniglio dal cilindro, lui ha messo le mani nel cappello e poi ha tirato fuori uno squalo bianco. Chapeau. (Van Hooijdonk 6: Entra con il piglio giusto nel finale)



Tabellino

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries (55' Cuadrado), Barella, Calhanoglu (83'Asllani), Mkhitaryan (76' Frattesi), Dimarco (55' Carlos Augusto); Thuran (55' Sanchez), Lautaro. A disp: Audero, Di Gennaro, Bissek, de Vrij, Agoume, Darmian, Sensi, Klaassen. All: Simone Inzaghi

Bologna (4-2-3-1): Skorupksi; De Silvestri (83' Corazza), Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Freuler, Aebischer; Orsolini (83' El Azzouzi), Ferguson, Ndoye (60' Saelemaekers); Zirkzee (76' Van Hooijdonk). A disp: Gasperini, Ravaglia, Bonifazi, Moro, Urbanski, Fabbian, Karlsson. All: Thiago Motta

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Assistenti: Prenna - Di Gioia

IV Uomo: Feliciani

Var: Marini - Maresca

Reti: 11' Acerbi, 13' Lautaro, 18' Orsolini, 52' Zirkzee

Ammoniti: 32' Ndoye, 57' Lautaro, 90' Bastoni, 93' Beukema, 94' Ferguson