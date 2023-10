Verso Inter-Bologna, Motta: “Sono forti, ma faremo la nostra gara”

Sulle ali dell’entusiasmo dopo il rotondo 3-0 rifilato all’Empoli nel turno precedente, il Bologna si prepara ad affrontare il Biscione nerazzurro nella prestigiosa cornice del “Meazza” di Milano nella gara valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2023-2024.

Difesa da ridisegnare

Brutte notizie, però, giungono dall’infermeria felsinea, dove alla lista degli indisponibili si è recentemente aggiunto anche l’esterno mancino Kristiansen, sicuramente uno tra i migliori giocatori rossoblù visti in questo avvio di stagione. Senza il danese e con Posch, Lucumi e il lungodegente Soumaoro ancora fermi ai box, dunque, lo staff tecnico dovrà reinventarsi il reparto difensivo in vista dell’importante sfida in programma sabato pomeriggio sul rettangolo verde della famigerata “Scala del Calcio” meneghina. L’ipotesi più probabile, al momento, resta l’inserimento del greco Lykogiannis sulla sinistra e quello di De Silvestri (che sarà il capitano di giornata) sulla destra, in maniera tale da poter contare su due giocatori esperti per affrontare l’impatto di San Siro, mentre dovrebbe restare invariata la coppia centrale formata da Beukema e Calafiori. Da centrocampo in avanti, invece, ci sarà l’imbarazzo della scelta, con Motta che potrà nuovamente contare sul contributo del rientrante Saelemaekers, tornato a disposizione della squadra dopo aver scontato la squalifica nella giornata precedente.

Le parole di Motta in conferenza

Nel consueto appuntamento dell’antivigilia, il tecnico italo-brasiliano ha cominciato ad introdurre la difficile gara di San Siro partendo proprio dal capitolo infortuni: “Sono dispiaciuto per Victor e per gli altri che sono fuori, ma sappiamo che fa parte del gioco. Tra i tanti impegni, i giocatori hanno sempre meno occasioni per riposarsi e quando non si ha tempo bisogna adattarsi. Sicuramente ci sono tante partite e le possibilità di recupero sono limitate”.

L’argomento, poi, è inevitabilmente virato sull’Inter diretto da Simone Inzaghi, prossimo scoglio dei rossoblù: “È una squadra importante, attrezzata per vincere lo Scudetto e che può aspettarti o venirti a prendere a seconda di come valuta l’avversario. Sono forti e capaci. Noi dovremo giocare a mille, ma usando la testa: capire quando attaccare e quando difendere. A tal proposito: adoro la nostra fase difensiva, è la dimostrazione di un gruppo unito. Tuttavia, ogni partita è diversa e dico sempre ai ragazzi che è un privilegio poter scendere in campo in queste occasioni. Bisognerà dare il massimo, per noi e per la nostra gente che verrà a sostenerci”.

Infine, non è mancata anche l'ormai classica carrellata su alcuni singoli: “Ndoye può tranquillamente giocare su entrambe le corsie e lo ha dimostrato, mentre Ferguson potrebbe essere impiegato anche fra i due in mezzo al campo. Fabbian sta crescendo e ha delle qualità enormi, esattamente come El Azzouzi che si impegna molto in allenamento per guadagnarsi il suo spazio. Lykogiannis? È un giocatore che, dopo tutte le comprensibili difficoltà legate alla fine del mercato, è rimasto sul pezzo e quando è stato chiamato in causa si è sempre fatto trovare pronto. Lui come Van Hooijdonk: sono davvero contento della disponibilità di questi ragazzi”.