Inter-Bologna, le pagelle: insufficienze per tutti, si salva solo Theate

Una vera e propria serataccia per il Bologna, autore di una prestazione indecorosa già dai primissimi minuti di gara. Grandi meriti vanno dati anche all'Inter, specialmente a Dumfries, Dzeko e Lautaro, ma l'atteggiamento arrendevole dei rossoblù non è giustificabile in alcun modo. Tutti insufficienti gli uomini di Mihajlovic e insufficienza anche per il tecnico, eccezion fatta per Theate: il difensore belga ha coronato il suo esordio con una rete, anche se difficilmente, questa, potrà essere ricordata come una bella serata.

Inter-Bologna, le pagelle dei rossoblù

Skorupski 4: ne prende sei, non serve dire altro.

De Silvestri 4,5: fa tanta, tanta fatica a difendersi dalle frecce dell’Inter. E in fase offensiva non si è mai visto (74’ Theate 6: bravo a fare ciò che i suoi compagni attaccanti non sono riusciti a fare).

Medel 4: in bambola come tutto il reparto difensivo.

Bonifazi 4: goffo e spaesato, è una bruttissima copia di quello visto con l’Hellas.

Hickey 4: Dumfries è un treno e lui non lo prende mai. (56’ Dijks 5: bentornato).

Dominguez 4,5: nella penuria vista in campo forse è tra i meno peggio, ma il filtro del centrocampo oggi è inesistente. (69’ van Hooijdonk sv).

Svanberg 4,5: dovrebbe essere l’uomo degli inserimenti e degli strappi in avanti. Dovrebbe. (57’ Vignato 4,5: entra in campo ma non se ne accorge nessuno).

Skov Olsen 4: tante finte sul posto e tante scelte sbagliate, come troppo spesso capita.

Soriano 5: un bel tiro nel primo tempo, poi si spegne con il resto della squadra.

Sansone 4,5: titolare a sorpresa, forse Mihajlovic aveva notato qualcosa in settimana. Ma per noi rimane un mistero (56’ Barrow 4: una sicurezza quando si parla di disattendere le aspettative).

Arnautovic 4,5: triturato dai giganti della difesa dell’Inter.

Mihajlovic 4: le scelte possono si possono discutere o meno, ma l’atteggiamento è inaccettabile.