La notte è buia sopra San Siro: il Bologna ne prende sei

Sono i fantasmi del passato a rincorrere il Bologna nella sciagurata notte di San Siro: come lo scorso anno, i rossoblù perdono per 6-1 contro l’Inter e anche in questo caso è una sconfitta senza appello. La squadra tonica e meticolosa vista nelle ultime uscite si scioglie sotto i colpi di un’Inter inizialmente impaurita ma che via via guadagna campo e coraggio. La sequela di orrori che si vede in campo non lascia spazio ad interpretazioni e a far riflettere deve essere soprattutto l’atteggiamento troppo molle con cui la squadra di Thiago Motta rientra in campo nel secondo tempo. L’unica cosa positiva è l’approccio iniziale con cui i rossoblù scendono in campo, anche se dura il tempo di un’illusione. Tutto il resto è da prendere e buttare.

Inter-Bologna, la partita

Motta cambia rispetto alla gara vinta con il Torino: dentro Lykogiannis, Schouten e Orsolini e fuori Cambiaso, Aebischer e Dominguez. Pronti via e subito il Bologna va vicino al vantaggio: Barrow è bravo a smarcarsi e a calciare con il destro, che però è impreciso. Dopo pochi minuti è ancora la squadra di Motta ad andare vicina alla rete: ancora Barrow a pescare Arnautovic, il 9 calcia in mezzo alle gambe di Onana che con un pizzico di fortuna riesce a bloccare. La fortuna però bacia i rossoblù al minuto 22: una palla respinta dalla difesa dell’Inter viene controllata dal Bologna che, con una serie di passaggi di testa volanti, serve Orsolini. Il numero 7 calcia al volo con il mancino, la palla sbatte sulla schiena di Lykogiannis e spiazza Onana. È uno a zero a San Siro.

Il vantaggio di Medel e compagni dura però solamente quattro minuti: Dzeko apre su Dumfries, l’olandese crossa e proprio il bosniaco calcia al volo con il destro, piazzando la palla all’angolino basso alla destra di Skorupski.

Al 35’ l’arbitro Colombo fischia fallo a Lucumì su Lautaro al limite dell’area. Sulla decisione rimangono molti dubbi ma ciò che è certo è che il sinistro tagliente di Dimarco beffa Skorupski sul suo palo. Rimonta completata e Inter in vantaggio. Il terzo gol arriva sul finire del primo tempo: ancora Dimarco sul pallone e anticipo di testa di Lautaro Martinez che buca il portiere rossoblù. La prima frazione di gioco si chiude sul 3-1 per i padroni di casa.

Il secondo tempo inizia con una fragorosa traversa colpita da Dzeko con la testa. L’Inter ne ha di più e il quarto gol arriva al 48’: Dimarco si inserisce in area, scherza con il neo entrato Sosa e imbuca a giro sul secondo palo.

Il Bologna prova a rialzare la testa, prima con un colpo di testa di Ferguson e poi con un destro pigro di Arnautovic ma è proprio in questo momento che ancora Sosa si rende protagonista di un altro episodio negativo: Dzeko calcia e lui devia con la mano. Dopo un consulto con Mazzoleni al VAR, per l’arbitro Colombo è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Calhanoglu che si unisce alla festa nerazzurra: è 5-1 Inter.

Ancora un buco in difesa di Sosa apre le danze per il sesto gol dei padroni di casa: Brozovic serve Dzeko che si inserisce alle spalle di Sosa, il bosniaco serve Gosens al centro dell’area che con il sinistro buca Skorupski. La partita scorre lenta fino alla fine, intervallata solo da un palo colpito da Asllani con un destro dal limite. L’Inter vince 6-1 e per il Bologna la notte è buia sopra San Siro.

Inter-Bologna, le pagelle dei rossoblù

Skorupski 5: non ha grandi colpe sui gol, ma prendere sei gol non è mai ammissibile.

Posch 4: lento e impacciato, Dimarco trova la prima doppietta della sua carriera proprio quando gioca sul suo lato.

Soumaoro 4,5: nel primo tempo è attento ma nella ripresa si scioglie come il resto della squadra.

Lucumì 5,5: gioca solo 45’ minuti e non sfigura. Sfortunato sulla punizione che porta al vantaggio di Dimarco: quello non è fallo (46’ Sosa 3: il suo ingresso in campo è disastroso. Prima il dribbling di Dimarco per la doppietta, poi il fallo di mano per il rigore e infine l’imbucata alle sue spalle per Dzeko).

Lykogiannis 5: per neutralizza Dumfries per buona parte del primo tempo, poi affonda.

Medel 4,5: tanto fumo e poco arrosto. Motta lo toglie per evitare il rosso (46’ Moro 5: contributo praticamente nullo).

Schouten 4: invisibile in fase di costruzione e forse peggio in quella di copertura. Male male.

Orsolini 6: è l’unico che ci mette veramente il cuore rincorrendo anche un pallone sul 6-1 per non concedere rimessa dal fondo agli avversari.

Ferguson 5,5: si rende pericoloso con i suoi inserimenti nel primo tempo, poi esce per dare minuti a Soriano (61’ Soriano 5: assiste inerme al massacro).

Barrow 5: inizia bene con un tiro un bell’assist per Arnautovic, poi la musica cambia e lui non conosce lo spartito (74’ Vignato sv).

Arnautovic 4: si mangia il gol al 9’, perde la marcatura di Lautaro sul 3-1 e prende anche un giallo per uno sciocco fallo di reazione su Skriniar. Non la sua migliore serata, per usare un eufemismo (61’ Zirkzee 5: prova a tamponare le perdite, ma gli riesce poco o nulla).

Motta 4: più che la formazione forse troppo spregiudicata, ad essere imperdonabile è lo spirito con cui il Bologna scende in campo nel secondo tempo.

Inter-Bologna, il tabellino

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries (61’ Bellanova), Barella (74’ Gagliardini), Calhanoglu (74’ Asslani), Mkhitaryan, Dimarco (62’ Gosens); Martinez (62’ Brozovic), Dzeko.

A disposizione: Handanovic, Cordaz, De Vrij, Fontarosa, Zanotti, Correa, Carboni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì (46’ Sosa), Lykogiannis; Medel (46’ Moro), Schouten; Orsolini, Ferguson (61’ Soriano), Barrow (74’ Vignato); Arnautovic (61’ Zirkzee).

A disposizione: Bardi, Bagnolini, De Silvestri, Kasius, Cambiaso, Dominguez, Aebischer, Sansone.

Allenatore: Thiago Motta.

Arbitro: Andrea Colombo.

Assistenti: Vivenzi, Zingarelli.

Quarto ufficiale: Sacchi.

VAR: Mazzoleni.

Assistente VAR: Di Martino.

Reti: 22’ Lykogiannis (B), 26’ Dzeko (I), 36’ Dimarco (I), 42’ Martinez (I), 48’ Dimarco (I), 59’ Calhanoglu (I), 76’ Gosens (I).

Ammonizioni: 32’ Arnautovic (B), 33’ Lucumì (B), 35’ Medel (B), 35’ Martinez (I), 54’ Orsolini (B), 59’ Sosa (B).

Espulsioni: -.

Foto Twitter Bologna FC 1909