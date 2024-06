Italia-Turchia 0-0: al Dall’Ara vince la noia

Pochissime emozioni in una partita bruttina e povera di spunti degni di nota. Da segnalare un palo colpito da Cristante allo scadere del primo tempo e il brutto infortunio per il difensore turco Ozan Kabak, costretto ad uscire in barella e sostenuto dall'applauso corale di tutto il pubblico del Dall’Ara.

Cronaca del match

Sotto gli occhi di oltre 25.000 spettatori, la prima vera occasione arriva solo al 18’ con una punizione dal limite di Pellegrini che si spegne alta di poco. Nulla di fatto e gara che torna a fossilizzarsi sulla linea di trincea del centrocampo. Eccezion fatta per una spericolata uscita di testa di Vicario sulla trequarti italica, nulla da segnalare fino al 23’, quando un corner velenoso calciato da Dimarco guada l’area ospite senza però trovare nessuno pronto al tap-in vincente. L’occasione sfuma mentre sul ribaltamento di fronte è la Turchia a rendersi pericolosa con un colpo di testa fuori misura di Muldur. Quantomeno la gara si vivacizza un po’, galvanizzando il pubblico presente sugli spalti. Passano una decina di minuti e questa volta è Bryan Cristante ad alimentare i decibel dello stadio con una bella scorribanda sull’out di destra: cross leggermente lungo per l’accorrente Retegui e punteggio che non cambia. Poco, anzi pochissimo altro fino all’imbrunire della prima frazione, quando su corner del solito Dimarco è nuovamente Cristante a rendersi pericoloso con una zuccata che bacia la base del palo alla sinistra del portiere Bayindir prima di essere spazzata dalla difesa. La rete non si gonfia, il tabellone non si schioda e le due squadre vanno negli spogliatoio con il punteggio di 0-0.

Ripresa che comincia con un paio di cambi decisi da Spalletti: fuori Orsolini e Chiesa, dentro Cambiaso e Zaccagni. Gli azzurri sembrano essere tornati in campo con un piglio diverso e schiacciano la squadra di Montella a ridosso della propria area sin dalle primissime battute di gioco. Tuttavia, l’assedio italiano non sembra creare particolari grattacapi alla compagine biancorossa, che arretra con ordine mentre sulle tribune parte la “ola”, riportando tutti indietro nel tempo. L’Italia, ad ogni modo, continua ad avere in mano il pallino delle operazioni e sugli sviluppi di un bel traversone di Pellegrini, Retegui sforbicia accrobaticamente mandando la palla in curva Bulgarelli. Peccato. Passato lo spavento, la Turchia risale il campo allentando la pressione azzurra e la gara torna a ristagnare in un noiosissimo “batti e ribatti”. Nel finale, spazio anche per l’idolo di casa Calafiori, accolto dalla doverosa standing ovation del suo pubblico. Sarà la penultima emozione, prima che Bayindir inchiodi a terra la conclusione dell'altro neo entrato Raspadori, mandando tutti sotto la doccia con il punteggio di 0-0.

I rossoblù

Orsolini 6: Parte dal primo minuto e si vede che ha voglia di mettersi in mostra nel consueto ruolo di esterno destro. Qualche tentativo di uno contro uno. Un paio di cross, per la verità poco insidiosi. Prende un giallo per la troppa foga al 30’. Esce durante l’intervallo per fare posto all’ex rossoblù Cambiaso.

Calafiori sv: Entra al minuto 85, giusto il tempo per meritarsi il saluto del suo pubblico.



Tabellino

Italia (4-2-3-1): Vicario; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco (85' Calafiori); Jorginho (63' Fagioli), Cristante; Chiesa (45' Zaccagni), Pellegrini (68' Frattesi), Orsolini (45' Cambiaso); Retegui (68' Raspadori). A disp. Donnarumma, Meret, Buongiorno, Bellanova, Gatti, Darmian, Barella, Ricci, Folorunsho, El Shaarawy. All. Luciano Spalletti

Turchia (4-2-3-1): Bayindir; Celik (67' Ozkacar), Bardakci, Kabak (42' Demiral), Muldur; Ayhan (67' Ozdemir), Calhanoglu; Aydin (45' Omour), Yazici (55' Kokcu), Yldiz; Ylmaz (81' Kilicsoy). A disp. Gunok, Cakir, Akaydin, Yokuslu, Akturkkoglu, Yuksek, Tosun, Kahveci, Uzun. All. Vincenzo Montella

Arbitro: Sebastian Gishamer (Austria)

Assistenti: Schreiner-Heidenreich (Austria)

IV Uomo: Rapuano (Italia)

Reti: -

Ammoniti: 30' Orsolini, 91' Mancini

Note: Al 42' del primo tempo, brutto infortunio per Ozan Kabak costretto ad uscire in barella