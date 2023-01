Jammeh trascina il Castenaso al successo sulla Del Duca Grama

DEL DUCA GRAMA-CASTENASO 1-3

DEL DUCA GRAMA: Zollo, Barbini, Borgini, Bertozzi, Rea, Grieco, Buzi, Bravaccini, Ndiaye, Pregnolato, Gregori. All. Pozzi.

CASTENASO: Aversa, Marchesi, De Brasi, Canova, D'Errico, Grassi, Monducci, Magliozzi, Colli, Bruni, Jammeh. All. Gelli.

ARBITRO: Gioele Cacchi di Cesena.

RETI: 45' e 84' Jammeh (C), 60' Borgini (D), 90' Raspadori (C).

Trascinata da uno strepitoso Jammeh, il Castenaso torna a vincere. La truppa di Gelli sbanca lo Sbrighi di Castiglione di Ravenna dove batte la Del Duca Grama 3-1. Un primo tempo con poche occasioni, ma al 45' i bolognesi sfondano. Colli serve in profondità Jammeh che dribbla il suo marcatore e con un tiro a giro infilza il portiere di casa. In avvio di ripresa viene annullato un gol a Grieco per fuorigioco. La Del Duca riesce a trovare il pareggio con Borgini. Gli ospiti non ci stanno ed a 6' dalla fine Jammeh in fotocopia delizia la plate con un'altra bella giocata. La Del Duca prova a farsi sotto, ma al 90' Raspadori la chiude. Sabato prossimo anticipo casalingo con la Valsanterno.