Juve-Bologna 1-1: cronaca e pagelle

I rossoblù passano in vantaggio grazie alla staffilata dello scozzese nel primo tempo, ma nella ripresa una capocciata di Vlahovic ristabilisce la parità. Un pareggio tutto sommato giusto, che consente al Bologna di raccogliere il primo punto stagionale in campionato.

Cronaca del match

Sotto la pioggia dello Juventus Stadium, i bianconeri partono meglio ma la prima occasione è un destro dal limite di Moro che si spegne sul fondo. Il Bologna sembra in serata e al 23’ è Ndoye ad impensierire Perin con un rasoterra velenoso. Un campanello d’allarme, perché al 24’ Zirkzee si inventa il filtrante per Ferguson che fredda il portiere bianconero con un potente diagonale incrociato. Juve 0, Bologna 1. I felsinei non mollano e qualche istante più tardi è sempre lo scozzese a rendersi pericoloso con un sinistro di contro balzo che si finisce di poco a lato. Applausi. La Juve, però, non ci sta e prova a rispondere, ma la trincea rossoblù regge e Di Bello manda tutti negli spogliatoio con gli emiliani in vantaggio di una rete. La ripresa comincia con la Vecchia Signora che, ovviamente, attacca e Chiesa ci prova subito con un bel tiro cross: Skorupski è attento e blocca senza affanni. Pochi istanti dopo Vlahovic segna, ma Rabiot è in offside e l'arbitro annulla. Rischio scongiurato e partita che continua con il punteggio invariato. La Juve assedia il Bologna. Al 57’ ci prova anche Weah dal limite: Skorupski in tuffo salva tutto. Ormai è un assalto all’arma bianca e Motta è costretto ai cambi. Entrano Corazza, Dominguez e l’esordiente Karlsson, per Lyko, Moro e Orsolini. Il Bologna riprendere a giocare e con Zirkzee ci prova da posizone defilata: Perin smanaccia, ma sulla ribattuta Ndoye viene abbattuto a porta vuota. Per il mondo intero sarebbe rigore, ma non per la terna odierna: Motta protesta e volano dei rossi verso la panchina rossoblù. Gran caos, ma nulla di fatto. Niente di che fino al minuto 80’, quando sul bel cross spiovente da sinistra di Iling Junior, Vlahovic inzucca all’angolino. Juventus 1, Bologna 1. Il ritrovato equilibrio apre una nuova partita nella partita: Juve e Bologna si sfidano a viso aperto senza esclusioni di colpi, ma al triplice fischio il risultato è di 1-1. Un buon punto per i felsinei, che muovono così la classifica in vita del match interno contro il Cagliari.

Pagelle

Skorupski 6,5: Più sicuro rispetto al solito sulle palle alte. Gran parata sul tiro di Weah al 57’.

Posch 6: Affidabilità teutonica sulla corsia di destra.

Lucumi 6,5: Roccioso contro avversari di livello superiore. Qualche mini colpa sul gol subito nella ripresa.

Beukema 7: Pulito e funzionale. Sempre più importante per la retroguardia felsinea.

Lykogiannis 6: Ci mette grinta e non sfigura. (Corazza 6 - : Voto d’incoraggiamento. In fase difensiva soffre e qualche colpa sul gol ce l’ha. È giovane e molto promettente)

Moro 6: Tenta di fare Schouten, ma ancora non lo è. (Dominguez sv)

Aebischer 6: Fa il suo in una serata complessa (El Azzouzi sv)

Ferguson 7 +: Segna e fa sognare il colpaccio ai tifosi del Bologna. Sta tornando il giocatore ammirato lo scorso anno.

Orsolini 6,5: Fascia da capitano al braccio e maggiori responsabilità per lui. Non fa scintille, ma lotta come gli chiede Motta.

Ndoye 6,5: Esterno vecchi tempi. Spunti offensivi alla Carlo Nervo e disponibilità difensiva alla Gigi Lavecchia. Ci sarebbe un rigore “gigantesco” su di lui, ma per la terna arbitrale il contatto a porta vuota era regolare...

Zirkzee 6,5: Assist intelligente. Poi si sbatte e lotta. Non è un centravanti, ma sa cosa fare in campo.

Tabellino

Juventus (3-5-2): Perin; Sandro, Bremer, Danilo; Weah (82’ McKennie), Fagioli (66’Pogba), Locatelli (82’ Yildiz), Rabiot, Cambiaso (66’ Iling Junior); Vlahovic, Chiesa (74’ Milik). A Disp: Pinsoglio, Garofani, Gatti, Huijsen, Kean, Kostic, Miretti, Caviglia, Rugani, Soule. All: Massimiliano Allegri

Bologna (4-2-3-1): Skorupksi; Posch, Lucumi, Beukema, Lykogiannis (60’ Corazza); Moro (60’ Dominguez), Aebischer; Orsolini (60’ Karlsson), Ferguson, Ndoye (90’ Fabbian); Zirkzee. A disp: Ravaglia, Gasperini, De Silvestri, Sosa, El Azzouzi, Urbanski, Van Hooijdonk. All: Thiago Motta

Arbitro: Di Bello

Assistenti: Bottegoni-Moro

IV Uomo: Marcenaro

Var: Fourneau-Nasca

Reti: 24’ Ferguson, 80’ Vlahovic

Ammoniti: 12’ Sandro, 17’ Posch, 87’ Yildiz