Juventus-Bologna, le probabili formazioni: torna De Silvestri, out Falcinelli e Santander

Big match per il Bologna che domani incontrerà la Juventus all’Allianz Stadium di Torino. Finalmente i rossoblù hanno trovato i tre punti, battendo per 2-0 la Sampdoria grazie alla doppietta di Marko Arnautovic. Anche i bianconeri arrivano da una vittoria, avendo battuto in rimonta il Cagliari per 1-2.

Juventus-Bologna, le scelte dei due allenatori

Non sono previsti molti cambi nell’undici che Mihajlovic e il suo staff sceglieranno domani: il Bologna infatti dovrebbe scendere in campo con la stessa formazione vista prima a San Siro contro il Milan e poi al Dall’Ara contro la Samp. Difficile l’impiego di De Silvestri dal primo minuto; l’unica pedina che potrebbe cambiare è quella del mediano di destra nel centrocampo a cinque, con Dominguez che potrebbe tornare finalmente titolare. Assenti dalla lista dei convocati sia Santander che Falcinelli.

Diversi i problemi di formazione invece per Allegri, che tuttavia recupera Morata e De Sciglio. Lo spagnolo, insieme a Cuadrado e Dybala formerà la linea dei trequartisti dietro a Vlahovic. Chiellini più che Bonucci al fianco di De Ligt, Danilo favorito su Zakaria per far coppia con Rabiot viste le assenze di McKennie, Locatelli e Arthur.

Juventus-Bologna, le probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Chiellini, Pellegrini; Danilo, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Bonucci, Rugani, Zakaria, Soulé, Miretti, Bernardeschi, Kean.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Dominguez, Schouten, Svanberg, Dijks; Arnautovic, Barrow.

A disposizione: Bardi, Binks, Mbaye, Bonifazi, Kasius, De Silvestri, Aebischer, Viola, Vignato, Soriano, Sansone, Orsolini.

Allenatore: Miroslav Tanjga.

Arbitro: Sacchi della sez. di Macerata.

Assistenti: Galetto, Zingarelli.

IV Uomo: Cosso.

VAR: Guida.

AVAR: Cecconi.