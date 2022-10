LIVE | Juventus-Bologna 0-0: nei rossoblù esordio per Sosa, panchina per Medel

Match di gala per il Bologna che affronta in trasferta la Juventus alla’Allianz Stadium di Torino. Thiago Motta rivoluziona la difesa: dentro Bonifazi, Sosa (all’esordio) e Lykogiannis, fuori Lucumì, Posch e Cambiaso. Il centrocampo è composto da Schouten e Dominguez mentre Soriano, Sansone e Orsolini agiranno alle spalle di Arnautovic.

Cambio modulo per Massimiliano Allegri che sceglie il 4-4-2 e lascia in panchina Cuadrado e Paredes.

Juventus-Bologna, la cronaca

0’ – Le squadre si apprestano a scendere in campo

Juventus-Bologna, il tabellino

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic.

A disposizione: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Cuadrado, Gatti, Rugani, Miretti, Paredes, Fagioli, Kean, Soulé.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Sosa, Bonifazi, Lykogiannis; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Bagnolini, Lucumì, Kasius, Cambiaso, Soumaoro, Posch, Medel, Aebischer, Ferguson, Moro, Vignato, Zirkzee.

Allenatore: Thiago Motta.

Arbitro: Abisso di Palermo.

Assistenti: Tolfo, Perrotti.

IV Uomo: Maggioni.

VAR: La Penna.

AVAR: Preti.

Reti: -.

Ammonizioni: -.

Espulsioni: -.

Foto Bologna FC