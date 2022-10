Juventus-Bologna: A Serbian Film. Le pagelle dei rossoblù Con poca presenza in campo e tanta confusione in testa il Bologna non vede mai la porta. Esiziali gli errori in occasione dei tre gol

Dusan Vlahovic e Filip Kostic - Foto Twitter Juventus FC

È un Bologna che sembra troppo brutto per essere vero. Proprio come A Serbian Film, il film horror e splatter che racconta una realtà fortunatamente relegata alla finzione. A differenza del film, però, lo spettacolo in campo è reale, molto reale, e in questo caso i killer sono i due serbi della Juventus, Kostic e Vlahovic. Prima uno e poi l’altro, infatti, approfittano degli errori banali in fase di uscita da parte del Bologna che sistematicamente ha regalato palla agli avversari.

Le difficoltà del Bologna sono visibili fin dai primi minuti: la difesa alta in fase di possesso non si accorda con la scarsa qualità del palleggio di centrocampisti e attaccanti. La paura cresce – tanto che Skorupski rinuncia al gioco dal basso già a metà del primo tempo – e gli errori aumentano, come quello di Sansone che spalanca il campo al contropiede killer della Juve: Vlahovic cavalca veloce verso la porta rossoblù, serve palla a Kostic che con il mancino incrocia sul secondo palo e apre le danze del match. Stessa storia nel secondo tempo: stavolta è McKennie ad approfittare della palla persa dal Bologna. Lo statunitense serve un assist preciso per Vlahovic che non deve far altro che spingere la palla in rete. Il terzo gol, infine, è un capolavoro di svogliatezza. Il campanile di Bonifazi viene prontamente recuperato dalla Juve, finisce sul piede sinistro di Milik che con una sassata buca per la terza volta Skorupski. In tutto questo, il Bologna non esprime nessuna chiara occasione da gol.

Curiosa la scelta di Thiago Motta di cambiare i centrali di difesa. Probabilmente il tecnico cercava il dominio della partita attraverso il possesso e per questo schiera i due centrali più tecnici (Bonifazi e Sosa). Per il momento, però, le cose non sembrano riuscirgli.

Juventus-Bologna, le pagelle dei rossoblù

Skorupski 5,5: quando prendi tre gol e di mestiere fai il portiere non è mai una bella serata. Bravo nel primo tempo a rimandare il gol a Milik.

De Silvestri 4: Kostic è una furia, lui non lo prende mai (61' Cambiaso 4: tutte le scelte sbagliate possibili. Chiude la partita con un passaggio di tre metri sbagliato).

Sosa 5,5: nonostante i tre gol è sembrato quello più sul pezzo.

Bonifazi 5: esce con il mal di testa.

Lykogiannis 5: si propone spesso in avanti, ma sbaglia praticamente tutto quello che prova a fare.

Schouten 5: la fase di possesso del Bologna è nulla e il suo contributo ne risente (71' Aebischer sv).

Dominguez 4,5: Motta lo schiera al fianco di Schouten per dare ritmo e inserimenti al centrocampo: mancano entrambi (61' Medel 5,5: entra con voglia, ma fa poco).

Orsolini 3,5: mai una giocata realmente pericolosa.

Soriano 4: tante palle perse anche per lui, apporto offensivo non pervenuto (71' Ferguson sv).

Sansone 5: ci prova con un paio di iniziative nel primo tempo, poi sparisce (61' Vignato 4,5: nessun segnale di vita).

Arnautovic 5: la serata è di gala ma lui balla da solo. Nessuna palla realmente giocabile, solo tanta voglia e troppe corse all’indietro.

Thiago Motta 5: sta ancora cercando gli uomini che comporranno il suo Bologna. C’è ancora confusione, in campo e fuori.

Foto Twitter Juventus FC