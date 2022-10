Juventus-Bologna, le probabili formazioni: tornano Sansone e Soumaoro, out Barrow

Torna la Serie A dopo l’intervallo per le Nazionali. Il Bologna dovrà vedersela, in trasferta, contro la Juventus. Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta: la squadra di Allegri ha perso in trasferta contro il Monza mentre i rossoblù – nella gara d’esordio di Thiago Motta – sono usciti sconfitti dalla sfida interna contro l’Empoli.

Juventus-Bologna, le scelte dei due allenatori

Il Bologna lascia a casa Musa Barrow ma ritrova Soumaoro e Sansone: verso la panchina il francese, mentre l’ex Villarreal vede una maglia da titolare. Verso la conferma della coppia Posch-Lucumì per la difesa con De Silvestri e Cambiaso ancora sugli esterni. Medel-Schouten in mediana, Arnautovic riferimento centrale dell’attacco e, alle sue spalle, Orsolini, Soriano e proprio Sansone.

Qualche defezione per la Juventus: oltre ai lungodegenti Chiesa e Pogba, Allegri non potrà contare sull’infortunato Miretti e Di Maria, squalificato. I bianconeri ritrovano però Milik che dovrebbe giocare in tandem con Vlahovic.

Juventus-Bologna, le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer; Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, De Sciglio, Rugani, Alex Sandro, Fagioli, McKennie, Barrenechea, Iling, Soulé, Kean.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Posch, Lucumì, Cambiaso; Medel, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Bagnolini, Bonifazi, Kasius, Lykogiannis, Soumaoro, Sosa, Aebischer, Dominguez, Ferguson, Moro, Vignat, Zirkzee.

Allenatore: Thiago Motta.

Arbitro: Abisso di Palermo.

Assistenti: Tolfo, Perrotti.

IV Uomo: Maggioni.

VAR: La Penna.

AVAR: Preti.

(Foto Bologna FC)