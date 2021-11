L'Anzolavino riesce a fermare la corsa della capolista Corticella

Squadra in casa

Squadra in casa Anzolavino

Un pareggio segno di determinazione e grande spirito di squadra. Questa è la sintesi del match andato in scena ieri tra Anzolavino e Corticella.

I padroni di casa partono forte e trovano il goal del vantaggio al 5° con Ravaglia. Nemmeno il tempo di esultare che la capolista del campionato mette in chiaro che ci sarà da sudare per uscire dal campo con dei punti. Con la rete di Menarini riporta il risultato sul 1 a 1. Gli ospiti sentono che è il momento giusto per affondare il colpo e trovano la rete del vantaggio con Cudini al 29°.

Il primo tempo si chiude sul 1 a 2. Nella ripresa l'equilibrio la fa da padrona ma al 34° i padroni di casa, con grande determinazione e impegno, segnano la rete che fissa il risultato sul 2 a 2. Autore del goal Serra.