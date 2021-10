L'Imolese è pronta a scendere in campo per 11° giornata del campionato di Serie C

Terza partita in sette giorni per l'Imolese Calcio.

La fatica oggi si farà sentire ma non sarà un alibi per i ragazzi di Mister Fontana.

Il mister spera di poter recuperare in extremis alcuni componenti della squadra per far rifiatare chi ha giocato di più.

Davanti il club bolognese si troverà il Grosseto Calcio 1912.

La differenza in classifica è di 6 punti in favore per l'Imolese, ma questo non deve illudere i padroni di casa.

Appuntamento alle ore 17:30 presso lo Stadio Romeo Galli.