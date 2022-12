L'Imolese non ferma la capolista

Imolese-Reggiana 0-1

Imolese: Rossi; Cerretti, Zagnoni, Milani, De Vito; Zanon, Bensaja, Zanini, Faggi; De Feo, Stijepovic.

Reggiana: Venturi; Luciani, Rozzio,Cremonesi ; Libutti, Nardi, Rossi, Kabashi, Guiebre; Lanini, Rosafio.

Imolese in campo con la classica divisa casalinga: maglia rossoblu con pantaloncini e calzettoni blu. Maglia bianca con strisce granata, pantaloncini e calzettoni bianchi per la Reggiana. Per affaticamento muscolare prima della gara nell’Imolese ha giocato Milani al posto di Serpe. Ottimo inizio di partita dei padroni di casa che attaccano a viso aperto la capolista. Stijepovic spreca una buona chance in ripartenza su assist di Faggi non riuscendo a servire De Feo lanciato verso la porta granata. Ottimo l'intervento di Rozzio in chiusura. Prima occasione di De Feo che va al tiro dopo 24 secondi, palla a lato. Proteste per un rigore non dato all’Imolese per fallo su Stijepovic. Al 17’ tiro di Zanini su passaggio di Stijepovic, ci arriva Venturi. Al 26’ cross di Rosafio, Cerretti mette in corner. Al 29’ tiro importante di De Feo con il suo mancino, palla sul fondo. Al 33’ gol della Reggiana con Cremonesi. Punizione di De Feo, Venturi la prende. Al 41’ tiro da fuori di Bensaja, la palla finisce abbondantemente a lato. Al 44’ cross di Lanini che cerca Rosafio in area, l'attaccante viene anticipato in maniera provvidenziale da un intervento di testa di Zagnoni. Al 55’ Rosafio lancia Lanini in profondità, intervento perfetto in scivolata di Milani che evita guai peggiori. Al 66’ bravo Zagnoni che ferma il gioco offensivo della Reggiana. Poi ripartenza della Reggiana con Pellegrini che lancia Guiebre, volata dell'esterno sinistro e cross al centro per Rosafio anticipato da un ottimo Zagnoni. All'80’ l'Imolese vorrebbe un fallo di mano di un giocatore della Reggiana su un cross di Cerretti, l'arbitro lascia correre. All'83’ tiro di Pellegrini dal limite dell'area, palla alta sulla traversa.