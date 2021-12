L'ombra del Covid torna ad aleggiare sul calcio dilettantistico

La coperta del Covid 19 sta per calarsi sul tutto il panorama calcistico.

Dopo mesi di pacifica convivenza con il Virus che da quasi 2 anni affligge il mondo intero, oggi, 29 dicembre, è arrivata la notizia che tutti noi non avremmo voluto leggere.

La Lega Nazionale Dilettanti ha dato il via libera ai Cominati Regionali per far slittare o addirittura cancellare i campionati.

Quest notizia fa rimpiombare nel baratro dell'incertazza tutto il panorama calcistico dilettantistico. Ad oggi numerose squadre contano tra le proprie fila dei ragazzi positivi o ragazzi che sono in quarantena con contatti diretti. La situazione non pare per nulla chiara e la possibiltà che anche l'annata calcistica 21'-22' sia interotta anzi tempo è concreta. Come amanti di questo sport vorremmo evitare questo scenario, ma la situazione sanitaria sta percorrendo un climax ascendente di gravità fino ad arrivare a numeri di contagiati superiori alle ondate precedenti.

La speranza è che con la crescente domanda di vaccinazioni il tutto si stabilizzi e che il gioco più bello di sempre possa riprendere il suo cammino.