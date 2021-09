L'Osteria Grande pareggia contro la corazzata del Atletico Castenaso

Nel match andato in scena oggi pomeriggio le due squadre si sono divise la posta in palio

Un match finito il parità quello andato in scena oggi al Campo Ferrante Ungarelli B di Osteria Grande.

Le due squadre, Osteria Grande e Atletico Castenaso, si sono giocate i 3 punti in un clima in cui il caldo l'ha fatta da padrone.

Il risultato finale è stato di 1 a 1, goal di Maleh 4' pt (Osteria Grande) e 71' st (Atl. Castenaso)

Dichiarazione post partita del Mister dell' Osteria Grande:

"Partita combattuta dove il caldo l'ha fatta da padrona date le alte temperature. Un pareggio tutto sommato giusto. Noi abbiamo avuto l'occasione di chiudere la partita nel Primo tempo seppur richiando nella fase finale dei primi 45' salvati grazie ad una grande parata del nostro portiere. Il secondo tempo è stato molto combattuto a metà campo e dai una nostra palla persa è nato il goal dell'Atletico Castenaso. Abbiamo afforntato un'ottima squadra con un rosa di alto livello per la categoria. Per quando riguarda noi c'è da lavorare ma ho visto buone cose in ottica futura."

Il Presidente dell'Atletico Castenaso, Piero Lucca, ha usato queste parole per descrivere il match odierno:

"Si è giocato sul sintetico sotto un sole e un caldo incredibile. É stata una partita equilibrata con l’Osteria Grande brava a giocare un buon primo tempo. Nella ripresa forse meritavamo qualcosa in più per la mole di gioco offerta ma alla fine il pari é stato il risultato più giusto”.