La Libertas Castel San Pietro ottiene il secondo premio per l'utilizzo dei giovani

Gli sforzi della Libertas Castel San Pietro in questi anni sono stati premiati con il sesto posto nella classifica redatta in base all'utilizzo dei giovani nati dopo il 1 gennaio 2001 e la posizione in classifica ha consentito alla società bolognese di ottenere il secondo premio. Sono ben 11 i ragazzi della Juniores che hanno esordito in Prima Squadra quest'anno, alcuni rimanendoci in pianta stabile, mentre altri 5 avevano esordito nelle stagioni passate.