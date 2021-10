La Promozione Girone D si prepara per la 7° giornata di campionato

Oggi scendono in campo le squadre della Promozione Girone D.

Nell'anticipo di ieri sera lo Zola Calcio ha battuto 6 a 0 l'Airone, oggi pomeriggio, invece, si svolgeranno le restanti 6 partite.

Il Campionato vede il Bentivoglio Calcio in rampa di lancio per tentare le fuga verso la vittoria della stagione, a soli 2 punti di distanza si trovano lo Zola Predosa Calcio e l'Atletico Castenaso che stanno tentando di restare in scia alla prima della classe.

Invece, nella parte bassa della classifica troviamo il Funo Calcio, ultimo, ad un solo punto, poco aveni l'Airone e Sasso Marconi 24. Ma la distanza dalle altre compagine non è tanta quindi la lotta per la salvezza è ancora aperta.

Programma di oggi con calcio d'inizio ore 15:30:

Atletico Castenaso - Portuense Etrusca presso lo Stadio Negrini, Via Guglielmo Marconi, 8, Castenaso

Faro Coop - Sesto Imolose presso lo Stadio Romagnoli Sintetico, Via Giordani,, Gaggio Montano

Funo - Sasso Marconi 24 presso lo Stadio Funo di Argelato comunale, Via Nuova,27/2, Funo Di Argelato

Fossolo 76 - Porreta 24 presso lo Stadio Felsina, Viale Felsina, 48, Bologna

Libertas Castel San Pietro - Bentivoglio Calcio presso lo Stadio Castel S.pietro T."Comunale", Via Viara,231, Castel San Pietro Terme

Osteria Grande - Trebbo 79 presso lo Stadio Osteria Grande, Via Bernardi,17/19, Osteria Grande.