La Serie D scende in campo per la 8° giornata di campionato

Oggi la Serie D Girone D si appresta a scendere in campo per la 6° giornata del Campionato.

I club bolognese Mezzolara Calcio e Progresso Calcio sono attesi da due match molto complicati.

Il Mezzolara Calcio si contenderà i 3 punti contro Aglianese Calcio 1923. Le due squadre si trovano rispettivamente al 4° e 3° posto in classifica. I 3 punti di oggi potrebbero essere importanti per il proseguo della stagione.

Appuntamento alle ore 15 presso lo Stadio Stadio Comunale Pietro Zucchini, P.le Della Giovent, Budrio.

Il Progresso Calcio, invece, si troverà davanti l' Athletic Carpi 202. La differenza in classifica è notevole, di ben 6 punti in favore degli ospiti. I padroni di casa si trovano in zona retrocessione e dovranno scendere in campo con tutte le forze a loro disposizione per conquistare i 3 punti.

Calcio d'inizio ore 15 Stadio "Comunale Progresso", Via Lirone,44, Castel Maggiore.