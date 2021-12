La situazione del girone D di Promozione dopo il girone d'andata

La regina del Girone D di Promozione è il Bentivoglio Calcio che vanta ancora zero sconfittte in campionato. Il suo distacco dalla seconda è di ben 6 punti, distanza che gli permetterà di tirare il fiato in caso di necessità. La differenza tecnica con le altre squadre del campionato è notevole.

Alle sue spalle troviamo il due Zola Predosa e Faro Coop che stanno disputando, al momento, una stagione molto positiva, ovviamente la loro speranza è quella di ricongiungersi con la prima della classa ma sarà impresa dura.

Dopo inizia il secondo campionato quello che prende in considerazione tutte le squadre di metà classifica che lottano per una salvezza traquilla.

La zone Playout vede il Fossolo e il Porretta nettamente avantaggiate nella possibilità di migliorare la loro classifica, mentre il Sasso Marconi e ancor più il Funo necessitano di un impellente cambio di rotta.

Stagione iniziata male e continuata peggio quella del fanalino di cosa, ovvero l'Airone, ultimo con soli 4 punti.