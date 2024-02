Lazio-Bologna 1-2: El Azzouzi e Zirkzee fanno volare i rossoblù | Cronaca e pagelle

Il Bologna va sotto al 18’, poi risale la china fino a ribaltare completamente il punteggio grazie alle reti di El Azzouzi e Zirkzee. Un successo strabiliante, che catapulta la band diretta da Thiago Motta al 4° posto in classifica a quota 45 punti. Il sogno, dunque, continua...

Cronaca del match

Dopo il doveroso minuto di silenzio in memoria delle vittime di Firenze, la prima occasione è felsina con un bel destro da fuori di Ferguson: palla alta e nulla di fatto. Sul versante opposto, la Lazio risponde presente con un tiro ravvicinato di Immobile che Skorupski respinge di piede in contro tempo. L’occasione per i padroni di casa sfuma e la gara prosegue con le due squadre che palleggiano sulle rispettive trequarti fino al 18’, quando la Lazio passa in vantaggio: solito errore kamikaze in fase di uscita che favorisce la ripartenza biancoceleste rifinita in rete da Isaksen. Lazio 1, Bologna 0. I capitolini continuano a spingere e al 30’ è nuovamente il danese Isaksen a provarci con un macino a giro che esalta il riflesso felino dell'ottimo Skorupski. Sfera in corner e applausi per il portiere polacco. Sull'altro lato del campo, gli emiliani rispondono con una punizione di Saelemeakers che si spegne sul fondo di una trentina di centimetri. Il Bologna sembra essersi svegliato e al 39’ è la Lazio a pasticciare "dal basso" favorendo i rossoblù che ne approfittano con El Azzouzi glaciale nel trafiggere Provedel da due passi. A cinque minuti dall’intervallo, la sfida è di nuovo in equilibrio. Incassato il colpo, la squadra di Sarri risponde di rabbia e sul ribaltamento di fronte arriva la botta di Guendouzi respinta di pugno dall’attento “Skoru”. L’Aquila continua a spingere e sugli sviluppi di una mischia scaturita da un angolo spiovente da destra, è Lucumi a salvare di testa sulla linea mandando tutti negli spogliatoio con il punteggio di 1-1.

Ripresa che comincia con ritmi più blandi e la prima chance è sui piedi di Ferguson: botta deviata dalla coscia di Casale e palla che termina sul fondo. L’impressione è che la truppa di Motta sia rientrata meglio e poco dopo ci prova anche Zirkzee con un piattone troppo comodo per impensierire Provedel. Sarri, allora, corre ai ripari inserendo Pedro e Castellanos, mentre Motta manda dentro Ndoye, Urbanski e Abeischer per Saelemaekers, El Azzouzi e Fabbian. Al 76’, però, è la Lazio ad affacciarsi pericolosamente con un bel lancio su Castellanos stoppato in uscita da un provvidenziale Skorupski in uscita rasoterra. Gol sbagliato, gol subito: splendida ripartenza in fraseggio del Bologna con Kristiansen che disegna l’assist giusto per l’elegante volée di Zirkzee. Al 79’, i rossoblù ribaltano il punteggio e sono avanti per la gioia degli oltre mille supporters scesi all’ombra del Colosseo. Il finale è di sofferenza con la Lazio che butta palle dentro l’area e il Bologna che si trincea a protezione della porta fino al triplice fischio. Dopo quattro minuti di recupero, Maresca fischia e la panchina esplode: il Bologna espugna l’Olimpico e vola a riprendersi l’Atalanta al quarto posto.

Pagelle

Skorupski 8: Parata hockeistica sulla conclusione di Immobile ad inizio gara, poi è straordinario sul tiro a giro di Isaksen. Superbo, infine, in uscita bassa su Castellanos. Alla faccia di chi lo critica perché coi piedi non è bravo come Iniesta...

Posch 6,5: Difende e non disdegna qualche scorribanda in zona offensiva, sovrapponendosi spesso sulla corsia di destra.

Beukema 7: Se ne parla poco, ma è fondamentale. C’è sempre: è come quel compagno di banco che ti suggerisce quando sei interrogato alla lavagna e non hai aperto manco il libro. Una certezza.

Lucumi 7: Pasticcia malamente in fase di impostazione più di una volta e in una di queste occasioni la Lazio passa in vantaggio. Poi, però, salva sulla linea all’imbrunire del primo tempo e quell’intervento vale come un gol.

Kristiansen 7,5: Dalle sue parti c’è un brutto cliente e lo gestisce alla grande. Pennella l’assist vincente con straordinaria precisione. Si dice che i 15 milioni necessari per il riscatto siano troppi: ne siamo sicuri? (Calafiori sv)

El Azzouzi 7,5: Diligente nella zona nevralgica del gioco e opportunista come un Fennec (la volpe del deserto del suo Marocco), in occasione della zampata del pareggio. (Aebischer 6: Chiamato dalla panchina per mettere ordine nei minuti conclusivi)

Fabbian 6+: Gara di sacrificio nella terra di mezzo. (Urbanski 6: Motta lo inserisce per avere freschezza nel finale e lui fa il suo)

Orsolini 6: Non è nella sua miglior giornata, ma il suo mancino tagliato è sempre una spia rossa accesa sul cruscotto degli avversari. (Lykogiannis sv )

Ferguson 7: Il capitano della spedizione romana non fa mai mancare il suo solito contributo in entrambe le fasi. Il Fiore di Scozia è l’esempio vivente delle idee mottiane.

Saelemaekers 6: Un pelino troppo “ballerino” per una battaglia da trincea come questa (Ndoye 6: Entra e spinge sull’acceleratore ogni volta che può)

Zirkzee 7,5: Tocca una marea di palloni prima di partorire la staffilata vincente. Il gol realizzato con la consueta classe vale il Sacco di Roma

Tabellino

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Patric (11' Casale), Lazzari (77' Pellegrini); Luis Alberto (77' Kamada), Cataldi, Guendouzi; F. Anderson, Immobile (65' Castellanos), Isaksen (65' Pedro). A disp. Sepe, Mandas, Hysaj, Ruggeri, Napolitano, A. Anderson, Fernandes. All. Maurizio Sarri

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Krisitansen (85' Calafiori); El Azzouzi (71' Aebischer), Fabbian (71' Urbanski); Orsolini (85' Lykogiannis), Ferguson, Saelemaekers (71' Ndoye); Zirkzee. A disp. Ravaglia, Bagnolini, De Silvestri, Corazza, Ilic, Moro, Aebischer, Karlsson, Odgaard. All. Thiago Motta

Arbitro: Maresca di Napoli

Assistenti: Mondin-Ricci

IV Uomo: Feliciani

Var: Mazzolini-Di Martino

Reti: 18' Isaksen, 39' El Azzouzi, 79' Zirkzee

Ammoniti: 25' Fabbian,35' Cataldi, 46' El Azzouzi, 81' Marusic, 83' Aebischer