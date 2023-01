Coppa Italia: il Bologna si ferma, vince la Lazio. L'analisi e le pagelle della partita dell'Olimpico

Nella serata dedicata a Sinisa Mihajlovic, si ferma il cammino in Coppa Italia del Bologna. I rossoblù escono sconfitti per 0 a 1 all’Olimpico contro la Lazio. La rete è di Felipe Anderson su un regalo in uscita di Joaquin Sosa, il peggiore in campo.

Lazio-Bologna, la cronaca

Comincia subito forte la Lazio che già al 1’ si fa pericolosa con Felipe Anderson servito da Milinkovic-Savic. Il Bologna non si intimorisce e si presenta più volte nella trequarti offensiva senza però rendersi pericoloso. Al 12’ Cambiaso si fa soffiare la palla da Zaccagni: l’ex Hellas Verona conclude con il destro ma il tiro è troppo centrale. La squadra di Thiago Motta fa molta densità in mezzo al campo: i cinque centrocampisti, in fase di non possesso, giocano praticamente in linea, chiudendo tutte le linee di passaggio dei padroni di casa.

Al 19’ ancora Zaccagni più veloce di Cambiaso sulla sinistra, palla per Savic in mezzo ma la sua conclusione è debole. Il Bologna continua a provarci ma manca di presenza in attacco. Al 33’ l’episodio che cambia la partita: Sosa sul lato corto della propria area si fa rubare palla da Pedro. L’ex Chelsea, Barcellona e Roma alza la testa e serve Anderson che non può fare altro che appoggiare nella porta rimasta vuota. L’ultimo tentativo per i rossoblù è ad opera di Orsolini: il 7 viene servito da Schouten in profondità ma il suo tiro è troppo alto.

Due cambi per Motta al secondo tempo: Medel e Lucumì per Schouten e Soumaoro. Al 48’ subito Lazio pericolosa con un inserimento perfetto di Milinkovic-Savic servito sulla testa con Zaccagni, ma la conclusione finisce di poco alta sopra la traversa di Skorupski. Ancora biancoazzurri pericolosi: discesa di Lazzari sulla destra e palla per Luis Alberto che calcia al volo con il destro, il tiro però è centrale e Skorupski blocca. Al 67’ problema alla coscia per Medel appena entrato, al suo posto Pyyhtia. Due minuti dopo la Lazio torna a farsi molto pericolosa con Zaccagni che riceve al limite e calcia forte in porta ma Lucumì è reattivo nel respingere la conclusione in tackle.

Gli ultimi minuti di gara scorrono senza altre occasioni. Il Bologna prova qualche ripartenza ma è la Lazio ad avere costantemente la gara in pugno. All’Olimpico finisce 1 a 0.

Lazio-Bologna, le pagelle dei rossoblù

Skorupski 5,5: sembra meno sicuro del solito, anche se non commette disastri.

Cambiaso 4,5: soffre Zaccagni per tutta la partita ed è praticamente nullo quando bisogna attaccare.

Soumaoro 6: la mobilità dell’attacco della Lazio non lo mette a proprio agio ma lui non sbaglia quasi nulla (46’ Lucumì 6,5: entra con lucidità e dà sicurezza al reparto).

Sosa 4: parte con qualità e coraggio in impostazione. L’errore che decide la partita però è delittuoso.

Lykogiannis 5,5: tanta corsa ma manca la sua solita pericolosità.

Schouten 6: torna su buoni livelli ma Motta lo toglie presto (46’ Medel sv; 67’ Pyyhtia 6: entra con coraggio).

Moro 6: per i compagni è un porto sicuro. Gli manca il guizzo, ma la sua è una prestazione positiva.

Aebischer 5,5: Motta lo rimette a destra ma lui manca ancora in brillantezza (64’ Soriano 5: ha a disposizione pochi minuti ma i pochi palloni che tocca non li mette a frutto).

Dominguez 6,5: corre per tre e pressa la difesa avversaria senza mai stancarsi. Un po’ nervoso, ma la prestazione è solida.

Orsolini 5,5: a sinistra è più fumo che arrosto, a destra ha poco tempo per incidere (64’ Zirkzee 5,5: si muove molto, ma la scossa non arriva).

Barrow 4,5: torna in campo ma non se ne accorge nessuno.

Motta 5,5: cambia qualche uomo e rilancia Sosa e Barrow. La rimonta vista a Udine però stavolta non gli riesce.

Lazio-Bologna, il tabellino

Lazio (4-3-3): Maximiano; Lazzari (67’ Marusic), Patric, Romagnoli (67’ Casale), Hysaj; Milinkovic-Savic (80’ Vecino), Cataldi (90’+2 Antonio), Alberto; Pedro (80’ Romero), Anderson, Zaccagni.

A disposizione: Adamonis, Provedel, Radu, Fares, Basic, Bertini, Cancellieri.

Allenatore: Maurizio Sarri.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Cambiaso, Soumaoro (46’ Lucumì), Sosa, Lykogiannis; Schouten (46’ Medel), Moro; Aebischer (64’ Soriano), Dominguez, Orsolini (64’ Zirkzee); Barrow.

A disposizione: Ravaglia, Bardi, Amey, Posch, Kasius, Ferguson.

Allenatore: Thiago Motta.

Arbitro: Baroni di Firenze.

Assistenti: Prenna, Perrotti.

IV Uomo: Ayroldi.

VAR: Mazzoleni.

AVAR: Paterna.

Reti: 33’ Anderson (L).

Ammonizioni: 57’ Sosa (B), 61’ Zaccagni (L), 79’ Alberto (L), 88’ Zirkzee (B).

Espulsioni: -

Foto Twitter Bologna FC 1909