LIVE | Serie A, Lazio-Bologna 0-0: biancocelesti subito in dieci uomini

Comincia la Serie A 2022-2023 anche per il Bologna che tra poco, alle ore 18.30 di domenica 14 agosto, sfiderà la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma. Se i capitolini non stupiscono nelle scelte di formazione, tra i rossoblù ci sono alcune novità: Lykogiannis gioca nei tre dietro al posto di Bonifazi, con Cambiaso sulla fascia sinistra. Confermate le buone sensazioni su Sansone come partner d’attacco di Arnautovic, mentre Soriano agirà alle spalle dei due attaccanti e non come terzo mediano.

Lazio-Bologna, la cronaca live

0’ – Le squadre si apprestano a scendere in campo

1' - Comincia la partita!

1' - Subito un'azione pericolosa della Lazio che manda al tiro Basic. Skorupski blocca a terra.

5' - Episodio da VAR al limite dell'area di rigore della Lazio: il portiere Maximiano blocca la palla in uscita bassa, ma lo fa fuori dall'area. L'arbitro Massimi viene richiamato dal VAR ed espelle il portiere biancoceleste.

8' - Nella Lazio esce Basic ed entra il secondo portiere Provedel.

9' - Punizione dal limite di Lykogiannis, ma il suo sinistro finisce altissimo.

10' - Risponde la Lazio con Marusic, parata in volo di Skorupski.

13' - Occasionissima per la Lazio: Milinkovic spizza con la testa e Immobile si lancia nel buco della difesa bolognese. Il bomber laziale calcia con il sinistro ma Skorupski è bravo nel deviare in angolo.

14' - Colpo di testa di Romagnoli, blocca ancora Skorupski.

19' - Nonostante la superiorità numerica del Bologna è la Lazio a fare la partita. I rossoblù faticano a palleggiare nella metà campo laziale e i padroni di casa sono bravi a ripartire in velocità.

20' - Che occasione per il Bologna! Azione manovrata sulla sinistra, poi rapido cambio di fronte per mandare al tiro De Silvestri ma Provedel in uscita bassa è bravo a chiudere lo specchio.

25' - Cooling break.

Lazio-Bologna, il tabellino live

Lazio (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic (8' Provedel); Anderson, Immobile, Zaccagni.

A disposizione: Adamonis, Gila, Radu, Kamenovic, Hysaj, Marcos Antonio, Luis Alberto, Bertini, Vecino, Romero, Cancellieri.

Allenatore: Maurizio Sarri.

Bologna (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Lykogiannias; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Cambiaso; Soriano; Sansone, Arnautovic.

A disposizione: Bagnolini, Bardi, Amey, Angeli, Bonifazi, Kasius, Mbaye, Motolese, Aebischer, Urbanski, Vignato, Barrow, Orsolini, Raimondo.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Arbitro: Massimi di Termoli.

Assistenti: De Meo, Scarpa.

IV Uomo: Pezzuto.

VAR: Ghersini.

AVAR: Lo Cicero.

Reti: -.

Ammonizioni: 23' Sansone (B).

Espulsioni: 6' Maximiano (L).