Lecce-Bologna 1-1: Non basta una perla di Lykogiannis per espugnare il Via del Mare

Un pareggio che sa di beffa per la band di Thiago Motta, che subisce il gol del pari al 96’ su calcio di rigore. Un punto amaro, che consente comunque ai felsinei di salire a quota 22 in classifica, appena dietro alle big del campionato.

Cronaca del match

La prima occasione è dei padroni di casa: corner da destra e destro al volo di Dorgu che scalda i guanti a Skorupksi. Il polacco è attento e l’occasione dei salentini sfuma. Sul versante opposto è Ndoye a spaventare la retroguardia leccese con una sfuriate delle sue. Il suo cross, però, è troppo sul portiere e Falcone smanaccia in tuffo sventando la minaccia. La gara non decolla fino al 30’, quando Gonzalez brucia un dormiente Kristiansen dentro l’area piccola senza trovare lo specchio della porta. La risposta del Bologna è ancora affidata a Dan Ndoye, che brucia il diretto concorrente in contropiede ma spara su Falcone in uscita. Nulla di fatto e clessidra che scorre senza altri scossoni fino al 46’. All’intervallo, dunque, Lecce e Bologna vanno negli spogliatoio sul punteggio di 0-0.

La ripresa comincia con il Bologna più pimpante: Van Hooijdonk prima e Ferguson poi ci provano in successione senza fortuna. Nulla di fatto fino al 69’, quando il neo entrato Lykogiannis disegna su punizione l’arcobaleno vincente che vale l’1-0 felsineo. Galvanizzati dal vantaggio, gli emiliani prendono il sopravvento ma non riescono a concretizzare le occasioni. Lo stesso Lykogiannis la spara a lato da buona posizione, mentre Ferguson giunto a rimorchio di Ndoye fa la barba al palo con un mancino rasoterra. Il punteggio non cambia, ma il Bologna quantomeno tiene il Lecce lontano dalla porta di Skorupski fino al 99', quando il portiere Falcone rimasto in attacco dopo un corner salentino si tramuta in centravanti e si guadagna un calcio di rigore proprio all'ultimo respiro. Piccoli dal dischetto realizza, il Via del Mare esulta e Doveri manda tutti sotto la doccia con il punteggio di 1-1.

Tabellino

Lecce (4-3-3): Falcone; Dorgu, Baschirotto, Pongracic, Gendry; Oudin (63' Blin), Ramadani (77' Rafia), Gonzalez; Banda (63'Sansone), Stefezza (77'Almquist), Kristovic (57' Piccoli). A disp. Brancolini, Samooja, Berisha, Dermaku, Faticanti, Gallo, Listkowski, Smajlovic, Venuti. All. Roberto D’Aversa

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Calafiori, Lucumi, Kristiansen; Aebischer (57' Freuler), Fabbian (57' Moro); Ndoye (84' Urbanski), Ferguson, Saelemaekers (57' Lykogiannis); Van Hooijdonk (57' Zirkzee). A disp. Bagnolini, Ravaglia, Beukema, De Silvestri. All. Thiago Motta.

Arbitro: Doveri di Roma

Assistenti: Tolfo-Longo

IV Uomo: Bonacina

Var: Nasca-Paganessi

Reti: 69' Lykogiannis, 96' Piccoli

Ammoniti: 44’ Ramadani, 50' Saelemaekers, 84' Pongracic, 90' Calafiori, 90'+4 Lykogiannis