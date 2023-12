Verso Lecce-Bologna, Motta: “Attenzione alla loro velocità”

Comincerà tra meno di 48 ore sul rettangolo verde del Via del Mare la lunga maratona dicembrina degli uomini diretti da Thiago Motta che, nell’ultimo mese del 2023, affronteranno ben sei sfide nell’arco di ventotto giorni, Ottavo di Finale di Coppa Italia compreso. Come sempre, però, si valuterà una gara alla volta e il calendario sta per mettere di fronte a Calafiori e compagni l’ostico Lecce guidato da Roberto D’Aversa, che con i 15 punti raccolti nelle tredici partite sin qui disputate naviga attualmente fra le tranquille acque del centro classifica.

Le parole di Motta in conferenza

Ad introdurre l’imminente sfida contro i giallorossi ci ha pensato il tecnico rossoblù nel consueto appuntamento dell’antivigilia: “Sarà una gara cruciale, ovviamente la più importante perché è la prossima e perché per continuare su questa strada dobbiamo ragionare una gara alla volta, senza pensare a cosa ci sarà dopo”. Ha chiarito in maniera pragmatica Thiago Motta. “Pensiamo al presente, senza fare calcoli. La squadra lavora bene ed è l’unica strada che conosciamo. La mia esultanza al gol di Fabbian? Era l’entusiasmo del momento, visto che è stata la rete che ha sbloccato una partita molto complicata. Stiamo parlando del frutto del lavoro di un gruppo intero: la palla dentro la porta è soltanto il culmine di uno sforzo collettivo che coinvolge tanti elementi”, ha proseguito l’italo-brasiliano. Insomma, un gol filosficamente “Mottiano” quello realizzato da Fabbian, che ha strappato un sorriso anche allo stesso mister rossoblù. “Ero soddisfatto”, ha aggiunto, “due difensori che attaccano e in tre passaggi arriviamo in fondo: in poche parole, una giocata che mi gratifica come allenatore”.

Attenzione alla loro rapidità

Archiviato il successo contro il Toro e momentaneamente accantonati i numerosi complimenti, il tecnico ha chiuso la conferenza tornando sui prossimi avversari: “Il Lecce è una squadra complicata da affrontare per tutti e lo ha dimostrato anche contro avversari di caratura superiore. Sono veloci sugli esterni e con alcuni elementi di ottime qualità. Dovremo essere vigili e pensare a fare la nostra gara. Il mio contratto? Quando ci saranno novità lo saprete: adesso siamo concentrati esclusivamente su questa sfida…”.

.