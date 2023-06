Lecce-Bologna 2-3: resoconto e pagelle

Si chiude con un pirotecnico successo al Via del Mare il cammino del Bologna in questo campionato 2022-2023. Una vittoria sudata e raggiunta solo all’ultimo minuto, in una gara ricca di emozioni e colpi di scena. Tre punti che portano così il Bologna al nono posto conclusivo a quota 54 punti.



Cronaca del match Lecce-Bologna

Nel più classico clima da "ultimo giorno di scuola", la partita si accende immediatamente con Gallo che fa esplodere un gran mancino dalla distanza impegnando subito Skorupski. Palla salvata sulla linea dal polacco e risultato che resta sullo 0-0. Poi, dopo 17 minuti di sterile ping-pong, Strefezza dalla destra pesca Banda dentro l’area che in girata supera l’estremo difensore rossoblù portando avanti i suoi. Bel gol: Lecce 1, Bologna 0. Nemmeno il tempo di rimettere la palla al centro, che sul versante opposto Arnautovic insacca la rasoiata del pari con un diagonale di contro balzo. Nello svolgimento dell’azione, però, la sala Var trova un millimetrico fuorigioco e annulla tutto, cancellando così il pari firmato dall’austriaco. Nulla di fatto e gara che prosegue senza altri brividi fino al 29’, quando la zuccata di Orsolini sulla palla inattiva calciata da Barrow costringe Falcone a respingere in tuffo, prima di subire fallo sulla conseguente mischia ravvicinata. Carica sul portiere e risultato che resta invariato fino allo scadere della frazione, nonostante un tentativo di Banda bloccato da Skorupski seguito da un debole rasoterra scagliato da lontano da un compassato Musa Barrow. All'intervallo, i salentini sono avanti di una lunghezza.

Al primo squillo della ripresa, il Bologna finalmente pareggia: cross di Barrow e deviazione aerea di Arnautovic che insacca di testa il punto del pareggio. Lecce 1, Bologna 1. Raggiunto l’equilibrio, Motta opta per una girandola di cambi, ma la gara si sgonfia con il passare dei minuti. Al 79’ Ceesey ci prova con un mancino potente che Skorupski devia in corner, mentre sul versante opposto è Joshua Zirkzee a mandare in estasi in 500 arrivati da Bologna con un preciso tiro mancino dal limite. Lecce 1, Bologna 2. La reazione salentina non tarda ad arrivare e così, al minuto 88, Oudin raccoglie il traversone di Maleh e grazie ad una potente volée mancina realizza il timbro del 2-2. Altro bel gol che accende il finale, con Skorupksi di nuovo protagonista in pieno recupero, quando respinge in stile hockeistico la conclusione di Blin lanciato in maniera grottesca da uno svarione di Ferguson. Parata fondamentale, che il Bologna capitalizza al massimo nell’ultima azione della gara con un mortifero contropiede finalizzato proprio dallo stesso Ferguson con un bel destro a giro. Lecce 2, Bologna 3 e rossoblù che chiudono la stagione al nono posto con 54 punti totali.



Pagelle

Skorupski 7: Gran parata dopo 60 secondi. Nulla può sui due gol pugliesi. Nuovamente decisivo nel finale di partita.

Posch 6: Una discreta gara contro un cliente molto pimpante. (De Silvestri 6: Entra e contribuisce al risultato finale)

Lucumi 6: Perno fondamentale della difesa felsinea.

Bonifazi 6: Qualche sbavatura, ma nel complesso una buona prova.

Cambiaso 6: Quasi sempre dentro al campo in versione playmaker. Va bene che mancano sia Schouten che Dominguez, ma non sembra proprio a suo agio in quel ruolo. Per il resto, una buona prestazione.

Medel 6,5: Mette la sua esperienza e il suo carisma a disposizione della squadra anche in questa sua ultima uscita in rossoblù (Pyyhtia 6,5: Giovane di buone prospettive. Ci mette lo zampino nell’azione del gol di Zirkzee)

Moro 6: Troppo morbido fino al suggerimento per il 3-2 di Ferguson in contropiede. Ci si aspetta di più da uno come lui.

Barrow 6: Partita a larghi tratti insufficiente, ma si riscatta con l’assist per il gol del momentaneo 1-1. (Ferguson 6,5: Rischia di fare una frittata al 91°, poi segna il gol del 3-2 al 97°)

Aebischer 5,5: Altra apparizione molto anonima.

Orsolini 5,5: Non la sua miglior gara della stagione (Sansone 6,5: Ultimamente, quando si alza dalla panchina il Bologna cambia passo)

Arnautovic 7: Segna prima con una zampata da bomber vero (gol successivamente annullato dalla sala Var per fuorigioco di Orsolini) e poi con uno stacco aereo da centravanti d’altri tempi. Quando sta bene, “Arna” è un giocatore di spessore internazionale. (Zirkzee 6,5: Entra con la giusta cattiveria e finalmente timbra il cartellino dopo una marea di effimeri complimenti)

Tabellino



Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Umtiti(91' Romagnoli), Baschirotto, Gallo (68' Pezzella); Oudin, Hjlumand, Blin (90' Persson) ; Strefezza, Colombo (45' Ceesay), Banda (55' Maleh). A disp: Bleve, Brancolini, Cassandro, Ceccaroni, Pezzella, Pongracic, Tuia, Gonzalez, Askildsen, Helgason. All: Marco Baroni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch ( 74' De Silvestri), Lucumi, Bonifazi, Cambiaso; Medel (60' Pyyhtia), Moro; Orsolini (60' Sansone), Aebischer, Barrow (60' Ferguson); Arnautovic (74' Zirkzee). A disp: Bardi, Ravaglia, Sosa, Lykogiannis. All: Thiago Motta

Arbitro: Marco Piccinini

Assistenti: Capaldo-Yoshikawa

Var: Di Martino-Ghersini

Reti: 17' Banda, 58' Arnautovic, 81' Zirkzee, 88' Oudini, 96' Ferguson

Ammoniti: 35' Posch, 68' Gallo, 84' Aebischer, 97' Zirkzee