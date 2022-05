Libertas Castel San Pietro, è Piero Fiorentini il nuovo direttore sportivo

Nuovo arrivo in casa Libertas Castel San Pietro. Presentato il nuovo direttore sportivo Piero Fiorentini. Ottimo giocatore con un passato nei professionisti con Cesena, Ravenna e Imola, poi Cotignola, Castelguelfo, Massalombarda, Vigevano, Ivrea, Reggiana, San Lazzaro, Medicina. Allenatore con Cotignola, Castelguelfo, Ozzanese, Solarolo. Direttore sportivo per 18 anni con il Massalombarda. Curriculum di tutto rispetto e di alto grado per colui che presenterà a mister Evangelisti la squadra biancooro che disputerà per la terza volta il campionato di Promozione.