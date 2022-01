LIVE | Serie A, Hellas Verona-Bologna 1-1: prima Orsolini, poi il pari di Caprari

Piove sul bagnato in casa Bologna: dopo le assenze dovute al Covid, più i problemi fisici che hanno colpito alcuni giocatori in rosa (come Dominguez e Orsolini, entrambi non al meglio), Sinisa Mihajlovic deve rinunciare anche a Marko Arnautovic, escluso dall’undici iniziale per una forma, come sottolineato dal tecnico nella conferenza di ieri, non ottimale. Miha schiera una difesa a cinque, con Binks, Medel e Bonifazi centrali e Hickey e Theate come esterni. Centrocampo a tre con Svanberg e Soriano ai lati di Dominguez ed un attacco leggero composto dalla coppia Sansone-Orsolini.

Poche novità invece tra le fila dei padroni di casa dell’Hellas Verona: Ilic prende il posto di Tameze e Faraoni quello di Depaoli sulla fascia destra. In difesa confermata la presenza di Ceccherini.

Hellas Verona-Bologna, la cronaca live

0’ – Le squadre si apprestano a scendere in campo

1' - Cominciata la partita!

2' - Subito aggressivo il Bologna che si è affacciato già due volte nell'area degli scaligeri.

3' - Anche l'Hellas attacca: Simeone ci prova con la testa, bravo Medel a chiudere.

8' - Spinge il Verona, ma la difesa di Mihajlovic fa buona guardia.

12' - Schema da corner per i padroni di casa: Ilic va al tiro ma il suo sinistro viene ribattuto.

14' - GOL DEL BOLOGNA! Azione insistita sulla destra, assist di Soriano e gran volé di Orsolini per lo 0 a 1 del Bologna.

15' - Guai per Dominguez: l'argentino va a terra dolorante alla spalla. Il numero 8 però stringe i denti e per il momento torna in campo.

18 - Ci prova ancora il Bologna: destro da fuori di Svanberg ma il tiro dello svedese è impreciso.

24' - Brivido per i rossoblù: prima l'imprecisione in un retropassaggio verso Skorupski, poi una deviazione di testa di Barak che per poco non trova Simeone in spaccata.

31' - La partita la fa l'Hellas: gli uomini di Tudor tengono di più la palla e si rendono pericolosi, ma la retroguardia del Bologna respinge gli attacchi.

35' - Progressione centrale di Binks, il suo tiro è però troppo impreciso. Palla largamente sul fondo.

37' - Azione offensiva del Verona, Barak devia la palla ma Skorupski blocca senza problemi.

38' - Pareggio dell'Hellas. Caprari raccoglie l'assist di Lazovic e insacca con un colpo di tacco volante. Pari al Bentegodi.

44' - Punizione da buona posizione per il Bologna: calcia Orsolini, il suo mancino però si infrange sulla barriera.

45'+1 - Binks ferma Ilic lanciato in porta, cartellino giallo per lui.

45'+3 - Con la punizione respinta dalla difesa del Bologna si chiude il primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

48' - Subito un'occasione per i gialloblù: Simeone a tu per tu con Skorupski, para il polacco.

50' - Palla in verticale per Lazovic da parte di Veloso, ma prima Hickey e poi Medel chiudono in calcio d'angolo.

52' - Ancora Simeone pescato in profondità, il suo pallonetto però è controllato ancora da Skorupski.

55' - Si riaffaccia il Bologna nei pressi dell'area dell'Hellas: lancio verticale di Dominguez e tiro al volo di Svanberg, ma stavolta Montipò si fa trovare pronto.

57' - Nuovamente scoperta la difesa rossoblù, Caprari raccoglie e spara, ma Skorupski controlla ancora una volta.

Hellas Verona-Bologna, il tabellino live

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Gunter, Casale; Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

A disposizione: Pandur, Berardi, Sutalo, Ruegg, Coppola, Depaoli, Bessa, Ragusa, Tameze, Kalinic, Lasagna.

Allenatore: Igor Tudor.

Bologna (5-3-2): Skorupski; Hickey, Bonifazi, Medel, Binks, Theate; Soriano, Dominguez, Svanberg; Orsolini, Sansone.

A disposizione: Bardi, Bagnolini, Annan, Dijks, Stivanello, Pyyhtia, Skov Olsen, Vignato, Viola, Cangiano, Falcinelli, Raimondo, van Hooijdonk, Arnautovic.

Arbitro: Matteo Gariglio della sez. di Pinerolo

Assistenti: Cecconi, Lombardo

IV Uomo: Marcenaro

VAR: Giacomelli

AVAR: Rossi

Reti: 14' Orsolini (B), 38' Caprari (H).

Ammonizioni: 27' Skorupski (B), 43' Simeone (H), 45'+1 Binks (B), 49' Sansone (B).

Espulsioni: -.

Foto Bologna FC