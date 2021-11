LIVE | Serie A, Spezia-Bologna 0-0: nessuna sorpresa nell'undici di Mihajlovic

Tutto pronto per la 14^ gara di Serie A: il Bologna affronterà in trasferta lo Spezia di Thiago Motta. Nessuna sorpresa da parte di Sinisa Mihajlovic, che conferma Orsolini sulla fascia destra. Qualche novità invece tra i liguri: Sala va in panchina per lasciare spazio a Reca, mentre a destra gioca Strelec data l'assenza dell'ultimo minuto di Daniele Verde.

Spezia-Bologna, la cronaca live

Spezia-Bologna, il tabellino live

Spezia (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko, Reca, Maggiore; Strelec, Nzola, Antiste.

A disposizione: Zoet, Zovko, Hristov, Agudelo, Sala, Ferrer, Nguiamba, Colley, Podgoreanu, Salcedo, Manaj.

Allenatore: Thiago Motta.

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Orsolini, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Mbaye, Binks, Dijks, Bonifazi, Annan, Viola, Vignato, Skov Olsen, Cangiano, Sansone, van Hooijdonk, Santander.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Arbitro: Massimi della sezione di Termoli.

Assistenti: Di Iorio, Dei Giudici.

IV Uomo: Santoro.

Var: Guida.

Avar: Lo Cicero.

