Match di cartello per il Castenaso Calcio

Squadra in casa Castenaso

Match per entrare in alta classifica per il Castenaso Calcio.

Alle 8:30 il club bolognese scenderà in campo contro il Virtus Castelfranco Calcio, club che naviga nell'alta classifica del girone B di Eccellenza.

La partita si preannuncia dura ed equilibrata.

Per il Castenaso Calcio è un'occassione per rifarsi della sconfitta di settimana scorsa.

Appuntamento alle ore 8:30 al Stadio Negrini Sintetico di Castenaso.