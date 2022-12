Il Medicina Fossatone si aggiudica il derby con il Castenaso

Squadra in casa

Squadra in casa Medicina Fossatone

MEDICINA FOSSATONE-CASTENASO 3-1

ARBITRO: Nicola Sintini di Cesena.

RETI: 6', 20' e 85' Sabbatini (M), 29' Raspadori (C)

Avvio a razzo dei padroni di casa che scappano con due reti di Sabbatani, in goal al 6' e al 20'. Passato lo shock la truppa di Gelli comincia a macinare gioco e, sfiorato il pari a tu per tu con l'estremo difensore giallorosso con Marchesi, accorcia grazie al timbro di Raspadori, a segno al 29'. Il Castenaso dimostra di esserci con testa e cuore, rendendo emozionante il finale di frazione, nel quale Jammeh dalla distanza va vicinissimo al pareggio proprio a ridosso dell'intervallo (48'). Ripresa in cui i granata sfiorano di nuovo il pareggio, anche se la palla colpita di testa da Greco lambisce il palo, ma sono i padroni di casa a segnare nel finale e vincere così con due gol di scarto.