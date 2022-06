Medicina Fossatone, annunciati i responsabili del settore giovanile

Dopo l’ottima stagione appena conclusa, continua il progetto tecnico del settore giovanile del Medicina Fossatone. A coordinare il tutto, ancora per il prossimo anno ci sarà Tony Mongelli, affiancato da importantissimi collaboratori: Murad El Abbassi [Responsabile tecnico] - Figura storica della società, dopo aver allenato quasi tutte le categorie del settore giovanile ed aver ricoperto il ruolo di responsabile del settore giovanile per diversi anni, continua a dare il suo supporto alla società coordinando gli aspetti tecnici di tutte le categorie; Fabio Frate [Ref. Pulcini Esordienti] - Allenatore Uefa C, con diversi anni di esperienza in giallorosso, fra cui l’organizzazione dei camp estivi e tecnici. Si appresta a coordinare e visionare l’attività delle annate di Pulcini ed Esordienti; Francesco Lenzi [Ref. scuola calcio] - Uno degli allenatori simbolo della societ. Amato da tutti i piccoli calciatori, a lui il compito di visionare e coordinare l’attività delle categorie della scuola calcio; Bruno Monaco [Preparatore dei portieri] - Ormai simbolo e icona della Società, storico preparatore dei portieri, dai più piccolini del settore giovanile fino alla prima squadra. Cordinerá anche quest’anno tutti gli allenatori dei portieri.