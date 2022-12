Il Medicina Fossatone cade con il Tropical Coriano

MEDICINA FOSSATONE-TROPICAL CORIANO 0-2

MEDICINA FOSSATONE: Palermo, Castagnini G., Tonelli (20’ st Alpi), Caidi (33’ st Castagnini R.), Barbaro, Mezzetti (12’ st Venturi), Guidi, Sciuto (12’ st Commissari), Randi (1’ st Savini), Sabbatani, Boschi. All. Geraci.

TROPICAL CORIANO: Bianchini, Perazzini (33’ st Luvisi), Bartolucci, Anastasi, Ceccarelli, Enchisi, Vagnarelli, Mularoni (22’ st Tomassini), Bartoli, Scarponi (27’ st Tamagnini), Carrer. All. Monticelli.

ARBITRO: Carlo Bassoli di Monza.

RETI: 24’ pt Carrer, 30’ st Tamagnini.

Intensità e agonismo in un primo tempo povero di occasioni e che il Coriano quindi avanti grazie all’unica vera occasione creata. Accade al minuto 24 quando Scarponi pennella un perfetto traversone per Carrer che, di testa, anticipa la linea difensiva giallorossa e beffa Palermo. La variazione di punteggio non sembra influire nell'atteggiamento delle due squadre e nell'andamento di una gara che si gioca prevalentemente a centrocampo. Prima della fine il Medicina Fossatone prova ad affacciarsi dalle parti di Bianchini ma solamente con palle da fermo che non sporcano mai i guanti del portiere ospite. Si torna in campo nella ripresa e il Medicina Fossatone, fin dai primi istanti, si impossessa della metà campo avversaria, con un piglio più offensivo alla ricerca del pareggio. Al 60’ ecco la grande chance per riequilibrare la gara: Sabbatani viene affossato in area da Bartolucci e per l’arbitro è calcio di rigore. Dagli undici metri Boschi, dopo ben 4 penalty realizzati su altrettanti calciati, si fa ipnotizzare da Bianchini che disinnesca il tiro con i piedi. Si resta sullo 0-1 col Coriano che si affida a rare e poco concrete ripartenze. Ma su una di queste, direttamente da rinvio, il neo entrato Tamagnini supera la difesa giallorossa e infila, con un rasoterra, Palermo in uscita. Il doppio svantaggio conduce la gara al triplice fischio e si traduce in rammarico, sconforto e un po’ di nervosismo col direttore di gara costretto a sventolare un cartellino rosso all’indirizzo di Boschi (80’).