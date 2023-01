Il Medicina Fossatone cade con il Victor San Marino

MEDICINA FOSSATONE-VICTOR SAN MARINO 2-4

MEDICINA FOSSATONE: Palermo, Alpi (8’ st Boschi), Dradi, Tonelli, Caidi (30’ st Savini), Barbaro, Carboni (30’ st Montalbani), Guidi, Nerzu (30’ st Castagnini G.), Mezzetti (17’ st Venturi), Sabbatani. All. Geraci.

VICTOR SAN MARINO: Pazzini, Lombardi, De Queiroz (32’ st Traferri), Monaco, Gramellini, Sabba, Lazzari, Stellacci (38’ st Mengucci), Morelli (15’ st Tosi), Rivi, Arlotti (18’ st Santoni). All. Cassani.

ARBITRO: Luigi Lacerenza di Barletta.

RETI: 36’ pt Sabbatani (rig. MF), 45’ pt Lazzari (SM), 7’ st Arlotti (SM), 23’ st Gramellini (SM), 28’ st Lazzari (SM), 40’ st Guidi (MF).

Parte subito forte il Victor San Marino che si rende pericoloso, da solo da lontano con i tentativi di Arlotti prima e Gramellini poi, ben sventati da Palermo. Cresce il Medicina Fossatone e al 36’ passa in vantaggio: Sabbatani trasforma il rigore che si era procurato nonostante Pazzini intuisca alla sua destra. Gli ospiti non si demoralizzano e, pochi istanti prima del duplice fischio, trovano il pari: Stellacci pesca Lazzari che, in corsa, trova coordinazione e potenza giusta per insaccare alle spalle di Palermo. Al via della ripresa, il Medicina Fossatone sfiora il nuovo vantaggio: questa volta Sabbatani, sfuggito in velocità all’intera retroguardia biancoazzurra, fa da finalizzatore per Nerzu che fallisce il gol a tu per tu con Pazzini, bravo in uscita. Gol sbagliato, gol subito: la regola più antica del mondo è realtà. Questa volta Lazzari fa l’assist mentre la rete è di Arlotti. Al minuto 57 la gara potrebbe cambiare. Monaco stende il solito Sabbatani involato verso la porta: per l’arbitro è rosso diretto. Nonostante l’inferiorità numerica, cresce il Victor San Marino e Lazzari si carica la squadra sulle spalle. Dall’altezza della bandiera di sinistra Lazzari esce vincitore, entra in area e appoggia per l’accorrente Gramellini ed è 1-3. Passano altri 300” e Lazzari, sfruttando un errore in disimpegno della retroguardia giallorossa, trova il poker e la doppietta personale. Al minuto 80, il Medicina Fossatone prova a riaprirla con la rete di Guidi ma è l’ultimo sussulto di una gara che va in archivio dopo quattro minuti di recupero.