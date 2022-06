Il Medicina Fossatone conferma Mourad El Abbassi

Il Medicina Fossatone ha comunicato la conferma di Mourad El Abbassi. Nel tempo è diventato un pilastro insostituibile, per tanti motivi. Giallorosso anche oltre il campo, un esempio per i più giovani, soprattutto quelli che gestisce con il sorriso sulle labbra. Pronto a sacrificarsi fino all’estremo, non molla mai, e la sua maglia è sempre quella più intrisa di sudore. Un tuttofare che fa estremamente comodo a chi gestisce l’aspetto tecnico, perché può colmare lacune che possono sorgere in una singola gara.