Il Medicina Fossatone è corsaro sul campo del Classe

CLASSE-MEDICINA FOSSATONE 1-2

CLASSE: Baldassarri, Bottini (37’ st Stefani), Salcuni, Polidori, Casadei, Ferrari (17’ st Bottini), Fogli, Merciari, Santucci, Pirazzoli (17’ st Mattia), Tavolieri. All. Succi.

MEDICINA FOSSATONE: Palermo, Castagnini G., Alpi, Dradi, Commissari (5’ st Venturi), Carboni (5’ st Savini), Guidi, Sciuto, Barbaro, Sabbatani (48’ st Castagnini R.), Boschi. All. Geraci.

ARIBTRO: Vazzano di Catania.

RETI: 21’ pt Merciari (C), 26’ pt Barbaro (M), 47’ pt Sabbatani (M).

Gol ed emozioni in un primo tempo che il Medicina Fossatone chiude in vantaggio completando la rimonta all’ultimo respiro. Dopo alcuni minuti di studio senza vere e proprie occasioni da gol, il Classe passa con una rete piuttosto fortunosa: Merciari, dall’out di sinistra, prova il cross ma la traiettoria è insidiosa e beffa un incolpevole Palermo. Il Medicina Fossatone non sembra subire il contraccolpo e prima sfiora il pareggio con Boschi e poi lo trova grazie al colpo di testa di Barbaro che non lascia scampo a Baldassarri. Mentre il Classe si affida a tiri da fuori area pericolosi e la gara sembra destinata all’intervallo, il Medicina Fossatone trova il sorpasso. La punizione di Sciuto, precisa e potente, viene respinta dalla traversa e sul pallone vagante Guidi è lucido nel fare la sponda per Sabbatani che insacca: 1-2 e squadre negli spogliatoi. Fin da inizio ripresa, la gara si fa nervosa con tante interruzioni e l'arbitro chiamato ad estrarre diversi cartellini. La prima vera occasione è per il Medicina Fossatone ma Baldassarri mette una pezza all'errore della sua difesa ed anticipa in scivolata Boschi. Crescono i giallorossi col Classe che fatica negli ultimi sedici metri a trovare il pertugio giusto. Al 71’ è perfetta la triangolazione tra Guidi e Boschi ma il centrocampista calcia debole e centrale. Situazione analoga con Guidi al tiro anche al minuto 81 ma anche questa volta l’estremo difensore di casa blocca agevolmente. Nell’assalto finale, il Classe si affida ad azioni personali e proprio da una di queste ne esce l’ultima occasione della gara: il subentrato Bottini, che aveva già sporcato i guanti di Palermo, prova una percussione centrale ma il tiro di punta, a cercare di togliere un tempo di gioco al portiere, termina a lato di poco.