Il Medicina Fossatone espugna il campo del Pietracuta

PIETRACUTA-MEDICINA FOSSATONE 0-3

PIETRACUTA: Amici, Giacobbi, Masini, Lessi (39’ pt Fabbri Fe.), Contadini (10’ st Stavola), Fabbri Fi., Fabbri Fr. (15’ st Evaristi), Tosi (10’ st Zannoni), Bellavista, Fratti, Galli (10’ st Louati). All.: Fregnani.

MEDICINA FOSSATONE: Palermo, Castagnini G., Tonelli, Caidi, Venturi (19’ st Alpi), Carboni (31’ st Dradi), Guidi, Sciuto (19’ Savini), Barbaro (25’ st Castagnini R.), Sabbatani, Boschi (19’ st Bali). All.: Geraci.

ARBITRO: Ziliani di Trieste.

RETI: 2’ pt rig. e 7' st Boschi , 29’ st Castagnini R..

Pronti, via e il Medicina Fossatone passa subito in vantaggio. Trascorrono appena 58” prima che venga fischiato un calcio di rigore a favore dei giallorossi per un fallo subito da Sabbatani. Dal dischetto si presenta Boschi che spiazza Amici e segna il suo sesto gol stagionale. Il Pietracuta reagisce e al 15’ sfiora il pareggio: Bellavista, il più attivo dei suoi, mette in difficoltà la difesa giallorossa ma peccando in precisione e così Palermo si limita a controllare il pallone che esce di poco. Aumenta l’agonismo e calano le occasioni. Al 23’ i giallorossi sfiorano il raddoppio ma la girata di Sabbatani viene disinnescata dal portiere di casa. La gara va al riposo senza ulteriori sussulti. Dopo appena sette minuti dall’inizio della ripresa, con un Medicina Fossatone più propositivo, arriva il raddoppio. La finalizzazione, così come sul penalty, è di Boschi che incrocia il tiro realizzando la doppietta personale e il settimo gol in campionato. Contraccolpo per il Pietracuta che esce dal campo mentre cresce il Medicina che, dopo la girandola di cambi da ambo le parti, trova il tris costruito interamente dalla panchina. Il traversone di Alpi è insidioso e il portiere di casa esce male non leggendo bene la traiettoria; il pallone arriva così sui piedi di Riccardo Castagnini che appoggia in rete il suo primo gol stagionale. Il Medicina Fossatone potrebbe addirittura dilagare ma Sabbatani, esausto dopo una partita molto dispendiosa, non è preciso nel tiro e non riesce a trovare la via del gol.