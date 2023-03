Il Medicina Fossatone passa sul campo del Bentivoglio

BENTIVOGLIO-MEDICINA FOSSATONE 0-1

BENTIVOGLIO: Farinella, Bonetti, Neri, Battaglia, Cattabriga, Colle (15’ st Pressato), Grimandi, Fratangelo, Grazia, D’Errico (1’ st Sansonetti), Lipparini (1’ st Mura). All. Galletti.

MEDICINA FOSSATONE: Palermo, Rocchi (14’ st Castagnini R.), Alpi, Dradi, Randi (28’ st Castagnini G.), Carboni, Mezzetti, Savini (24’ st Guidi), Barbaro, Sabbatani, Boschi (40’ st Nerzu). All. Geraci.

ARBITRO: Mantelli di Bologna.

RETI: 14’ pt Boschi.

Parte forte il Medicina Fossatone che prova, fin da subito, a fare la partita. La prima occasione è per Alpi ma il colpo di testa, su cross di Mezzetti, termina a lato. Tocca poi a Sabbatani che, al 9’, si mette in proprio e calcia dal limite: debole e centrale. Al minuto 14, il Medicina Fossatone sfonda: il cross dalla sinistra mette in difficoltà la retroguardia di casa col pallone che, dopo un rimpallo tra difensori, finisce sui piedi di Boschi, freddo e lucido a trafiggere Farinella. Passano quattro minuti e il Bentivoglio si fa vedere dalle parti di Palermo ma il tiro di Grimandi viene neutralizzato dal petto di Savini. Chance al minuto 37 per i padroni di casa con D’Errico che, dopo aver letto meglio il rimbalzo del pallone, lo scarica a rimorchio ma Alpi con una perfetta diagonale in angolo. In finale di tempo, un’occasione per parte: il cross di Carboni attraversa tutta l’area senza deviazione e poi ancora D’Errico calcia senza precisione col suo sinistro. Avvio di ripresa a ritmi più bassi e priva di occasioni da una parte e dall’altra. Si accende tutto al 64’ quando, al termine di un’azione confusa, il Bentivoglio colpisce il palo e sull’azione successiva il Medicina Fossatone, in contropiede, sfiora il raddoppio ma il tiro di Sabbatani sfiora il legno alla destra di Farinella. È solo l’inizio del dualismo tra l’attaccante e il portiere che si ripete, con un doppio intervento prodigioso del numero 1, al 68’ e al 79’. Nel terzo minuto di recupero dei cinque concessi, il Medicina sfiora lo 0-2: due volte Farinella impedisce a Castagnini R. di segnare a botta sicura e poi, sul prosieguo dell’azione, Nerzu calcia alto da pochi passi. È l’ultimo sussulto dell’incontro.