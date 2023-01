Medicina Fossatone raggiunto nel finale dal Masi Torello Voghiera

MASI TORELLO VOGHIERA-MEDICINA FOSSATONE 2-2

MASI TORELLO VOGHIERA: Campi, Castelli (41’ st Caruso), Franceschini F. (27’ st Mangherini),Valesani, Catozzo, Molossi, De Angelis, Fregnani, Quarella (1’ st Sarto), Cazzadore, Vanzini (43’ st Maneo). All. Rambaldi.

MEDICINA FOSSATONE: Stanzani, Alpi (27’ st Commissari), Tonelli, Dradi, Rocchi (1’ st Nerzu), Carboni, Savini (10’ st Guidi), Sciuto (10’ st Caidi), Barbaro, Boschi (34’ st Randi), Sabbatani. All. Geraci.

ARBITRO: Mozzillo di Reggio Emilia.

RETI: 10’ pt, 23’ st Sabbatani (MF), 36’ pt Molossi (MT), 42’ st Cazzadore (MT).

Parte forte il Medicina Fossatone e dopo appena sei minuti l’episodio che potrebbe cambiare la gara. Boschi vince un rimpallo e, lanciato verso la porta, viene steso da Catozzo: cartellino rosso molto severo e Masi Torello in inferiorità numerica. Passano 4’ e i giallorossi trovano il vantaggio. L’azione sulla destra è ancora di Boschi che pesca a rimorchio Carboni, il cui tiro sbagliato trova Sabbatani sul secondo palo che non può fare altro che insaccare. Un uno-due che farebbe male a chiunque ma il Masi Torello reagisce subito e, dopo un tiro alto di Carboni che sfiora il raddoppio, sfrutta l’arma del contropiede con un Medicina sempre più sterile nelle proprie sortite offensive. Il pareggio arriva al minuto 36: errore in disimpegno di Rocchi con Cazzadore che, col pallone tra i piedi ma girato di spalle, si appoggia su Molossi che insacca a porta quasi sguarnita. In chiusura di tempo, un’occasione per parte: prima il tiro di Carboni (37’) viene sventato da un autentico miracolo di Campi e poi, nell'altra area, Savini salva sulla linea un pallone uscito da una mischia creatasi da sviluppi di corner. Dagli spogliatoi esce meglio il Medicina Fossatone che occupa stabilmente la metà campo avversario. Il gol arriva solamente al 68’ quando Sabbatani, ricevuto da Barbaro, protegge palla, si gira e insacca sotto la traversa dal limite dell’area di porta. Così come accaduto nel primo tempo, lo svantaggio carica i padroni di casa che prendono coraggio e, dopo il penalty per mani di Castelli fallito da Sabbatani (e ben parato da Campi), trovano il pareggio. Cazzadore legge al meglio la traiettoria del corner ed è libero di ribadire in rete per il gol che fa esplodere la tribuna e consegna alla storia il 2-2.