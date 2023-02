Il Mezzolara cala il tris con il Sant'Angelo

Squadra in casa

Squadra in casa Mezzolara

MEZZOLARA-SANT'ANGELO 3-0

MEZZOLARA: Malagoli, Fiore, Montesi, Bovo, Dall'Osso, Cavina, Dalmonte, Landi (18' st Roselli), Giannini (21' st Bocchialini dal 39' Russo), Bertani, Jassey (44 st D’Este). All. Nesi.

SANT'ANGELO: Nucci, Meloni, Confalonieri (9' st Silla), Spaviero (1' st Ekuban), Gomez, Gobbi, Cosentino, Zazzi (1' st Sia), Perego (24' st Benedetti), Bigolin, Ngounga (1' st Arpini). All. Gatti.

ARBITRO: Antonio Savino di Torre Annunziata.

RETI: 29' pt Giannini, 34' pt Dalmonte, 27' st Montesi.

E' terminata con il successo del Mezzolara la sfida andata in scena allo stadio Zucchini tra i bolognesi ed il Sant'Angelo. Il Mezzolara è riuscito a sbloccare il match nella prima frazione di gioco con la rete di Giannini al 29'. Non passa molto tempo, quando al 34' Dalmonte realizza il raddoppio dei bolognesi. La prima frazione di gioco si è chiusa, dunque, con il punteggio di 2-0. Nella ripresa, il Mezzolara ha continuato a cercare la porta avversaria, trovanto il tris al 27' con Montesi. E' arrivata, così, la prima vittoria casalinga del nuovo anno per il Mezzolara.