Il Mezzolara esce sconfitto di misura con il Lentigione

LENTIGIONE-MEZZOLARA 1-0

LENTIGIONE: Burigana, Sabotic (23’ st Rossini), Gozzi, Egharevba, Bertolotti (15’ st Nicolas Cortesi), Roma (29’ st Lattarulo), La Vigna (23’ st Agnello), Rossi, Bonetti, Formato, Sala (40’ st Muro). All. Beretti.

MEZZOLARA: Malagoli, Cavina, Fiore, Dall’Osso, Garavini, Landi, Roselli (11’ st Jassey), Dal Monte (31’ st Russo), Bocchialini, D’Este (28’ st Bertani), Giannini (31’ st Benedettini e dal 40’ st Lombardi). All. Nesi.

ARBITRO: Gianluca Guitaldi di Rimini.

RETI: 32’ pt La Vigna.

E' terminata con la sconfitta per il Mezzolara il match andato in scena allo stadio Immergas Green Arena, che ha visto sfidarsi i bolognesi ed il Lentigione. La gara è stata decisa nella prima frazione di gioco, quando al 32' i padroni di casa hanno sbloccato il risultato con la rete di La Vigna. La ripresa è stata avara di emozioni, con il Mezzolara che non è riuscito a riacciuffare gli avversari uscendo, così, sconfitto. Il Lentigione con questa vittoria ha accorciato le distanze in classifica proprio dal Mezzolara, ora distante tre lunghezze.