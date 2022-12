Il Mezzolara espugna il campo del Real Forte Querceta

REAL FORTE QUERCETA-MEZZOLARE 2-3

REAL FORTE QUERCETA: Raspa, Tognarelli, Meucci (67’ Bertipagani), Bartolini (83’ Bertozzi), Masi, Bernardini, Pegollo, Bortoletti, Verde (45’ Fazzi), Rosati, Bucchioni (67’ Lazzoni). All. Venturi.

MEZZOLARA: Malagoli, Mari (77’ Cavina), Garavini, Dalmonte (81’ Russo), Fiore, Dall’Osso, Bertani, Roselli (58’ Benedettini), D’Este (58’ Jassey), Landi, Bocchialini (82’ Bovo). All. Nesi.

ARBITRO: Albano di Venezia.

RETI: 4’ Rosati (R), 22’ Bocchialini (M), 37’ Garavini (M), 60’ Jassey (M), 74’ Tognarelli (R).

Match vivace e pieno di emozioni quello andato in scena tra Real Forte Querceta e Mezzolara, che ha visto uscire vincitore il club bolognese. A sbloccare la contesa sono stati i padroni di casa, che al 4' sono passati in vantaggio con Rosati. Il Mezzolara non si è disunito ed al 22' ha riportato l'incontro in parità con la rete di Bocchialini. Poco prima della chiusura della prima frazione di gioco, i bolognesi hanno ribaltato il risultato con Garavini che ha superato il portiere avversario. Nella ripresa, il Mezzolara ha trovato nuovamente la via della rete qundo al 60' Jassey ha insaccato la palla. Al 74' c'è stata la reazione dei padroni di casa che accorciato le distanze con Tognarelli, ma il Mezzolara ha gestito bene il vantaggio.