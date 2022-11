Il Mezzolara si impone per 2-0 sulla Correggese

MEZZOLARA-CORREGGESE 2-0

MEZZOLARA: Malagoli, Mari (34’ st Dall’Osso), Garavini, Landi (44’ st Bovo), Cavina, De Meio, Dalmonte, Roselli, Bocchialini (17’ st Fiorentini), Bertani (34’ st Benedettini), Jassey. All. Nesi.

CORREGGESE: Tzafestas, Bassoli M. (42’ st Bradarskiy), Cavallari, Valeriani, Gozzi, Pupeschi, Messori (34’ st Gianelli), Galli (23’ st Davighi), Ferretti, Manuzzi, De Luca (14’ st Palma). All. Soda.

ARBITRO: Decimo Gennari di Napoli.

RETI: 9’ pt Bertani, 27’ st Fiorentini.

Il primo squillo della partita è di marca Correggese, con la difesa di casa che per due volte si oppone alle conclusioni degli ospiti. Il Mezzolara gioca con grande ritmo e intensità e alla prima occasione passa in vantaggio, sfruttando al meglio un calcio di punizione laterale calciato dall’ex capitano della Correggese Landi. Sul cross del giocatore Bolognese Bertani è tutto solo in area di rigore e di testa batte Tzafestas. Sotto di un gol dopo neanche dieci minuti di gioco la Correggese prova a mantenere il controllo del pallone, ma l’unica vera occasione creata dagli ospiti arriva con un cross dalla sinistra di Valeriani dopo un’apertura di Ferretti, su cui De Luca arriva leggermente in ritardo all’impatto con il pallone. Sono invece i padroni di casa ad andare vicini al raddoppio sfruttando una ripartenza, con Bocchialini che si trova a tu per tu con Tzafestas, ma il portiere respinge il tiro. A tre minuti dall’intervallo arriva poi l’episodio che condiziona la partita, con Cavallari che ammonito da pochi minuti va a contrastare Landi, per il direttore di gara è fallo e ammonizione, con il giocatore che finisce così anzitempo sotto la doccia. Nella ripresa la Correggese sfiora il pari con Ferretti che si inventa un pallonetto dal limite dell’area con la sfera che finisce sulla traversa a portiere battuto. Nella seconda parte della ripresa, dopo un paio di interventi decisivi di Tzafestas che tengono in equilibrio il match, gli ospiti provano ad alzare il proprio baricentro, ma il Mezzolara chiude la partita. Jassey dalla sinistra punta Messori che lo stende in area di rigore, per il direttore di gara non ci sono dubbi e indica il dischetto, con Formentini che spiazza Tzafestas e fa 2 a 0. La Correggese si riversa in avanti nel finale di gara senza però trovare la rete che potrebbe riaprire la partita, prima con Pupeschi che calcia alto sulla traversa e poi nei minuti finali è Manuzzi che impegna Malagoli e poi sulla ribattuta il tiro di Ferretti deviato dalla difesa finisce sulla traversa.