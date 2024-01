Verso Milan-Bologna, Motta: “Concentrazione massima per competere fino alla fine”

Archiviata la lunga pausa forzata dovuta al cervellotico format della Supercoppa Italia, il Bologna si appresta a tornare in campo per sfidare il Milan dell’ex tecnico Stefano Pioli nel 22° turno di questa Serie A 2023-2024.

Voglia di rivincita

Come di consueto, ad introdurre la gara di San Siro ci ha pensato il mister italo-brasiliano ai microfoni della sala stampa di Casteldebole: “Abbiamo passato questo lungo periodo dopo la sconfitta di Cagliari con il solito spirito. I ragazzi sono sempre stati meravigliosi: non hanno mai abbassato la concentrazione, tenendo ben presente gli obiettivi previsti per la prossima gara”, ha chiarito subito l’allenatore. “Sappiamo di dover affrontare una squadra candidata a vincere lo Scudetto, con una rosa di primissimo livello. All’andata fu la formazione che ci mise più in difficoltà, costingendoci a rinunciare al nostro solito gioco. Questa volta, dovremo essere bravi ad indirizzare la sfida sui binari a noi più congeniali, come abbiamo già fatto con altre big di questo campionato”.

Reparto arretrato

Due parole, poi, anche sul giovane innesto Mihajlo Ilic (che verrà presentato ufficialmente domani): “è ancora un po’ indietro, ma è un profilo che sicuramente diventerà importante", mentre ancora non è chiaro chi sostituirà lo squalificato Posch sulla corsia di destra: "sia De Silvestri che Corazza stanno vivendo un buon momento e si deciderà dopo l'ultimo allenamento". Chi, ovviamente, non sarà presente tra i convocati è il lungodegente Adama Soumaoro, costretto ai box ormai da parecchi mesi: “non abbiamo tempistiche certe per il rientro in campo, ma lui continua sulla via del recupero con molta tenacia. La scorsa stagione ha fatto partite straordinarie, lasciando un tendine per questa maglia e penso che possa meritare un rinnovo contrattuale. Noi lo aspetteremo a braccia aperte”.

Rientrano Saelemaekers&Karlsson

Viceversa, buone notizie giungono dall’infermeria per quanto riguarda il reparto offensivo. Motta, infatti, avrà di nuovo a disposizione l’ex rossonero Alexis Saelemaekers e finalmente anche lo svedese Jesper Karlsson. Il giocatore scandinavo, purtroppo, risultava iscritto alla lista degli indisponibili addirittura dai primi giorni di novembre e adesso sembra pronto per ritagliarsi un ruolo importante nello scacchiere tattico rossoblù. Verosimilmente entrambi partiranno dalla panchina mentre chi, sicuramente sarà al centro dell’attacco, è Joshua Zirkzee, di rientro dopo lo stop forzato di Cagliari e finito nel mirino proprio della società meneghina: “Dovrà continuare a pensare al presente e soprattutto al Bologna, allenandosi sempre al massimo", ha concluso il tecncico dei felsinei. "È un trascinatore e anche un esempio per i nuovi: ha un grande futuro davanti, ma lo costruirà un passo alla volta .”