Milan-Bologna, le probabili formazioni: torna Sansone in attacco, confermato Kasius

Cerca ancora la prima vittoria in campionato il Bologna, a quota un punto dopo due giornate. Dopo la sconfitta dell?Olimpico contro la Lazio e il pari casalingo contro l?Hellas Verona, la squadra di Mihajlovic sfiderà a San Siro il Milan.

Milan-Bologna, le scelte dei due allenatori

Nel Bologna torna Soumaoro dalla squalifica: il francese sarà probabilmente titolare nel trio difensivo insieme a Medel e De Silvestri, con Kasius confermato sulla fascia destra. A sinistra uno tra Cambiaso e Lykogiannis, con l?ex Genoa in leggero vantaggio, mentre in mediana spazio alla copia Schouten (fresco di rinnovo) e Dominguez. Squalificato Orsolini, in attacco accanto ad Arnautovic ci sarà Sansone, con Barrow in svantaggio nel ballottaggio.

Nel Milan prima da titolare per De Ketelaere; Saelemaekers a destra e Giroud davanti le altre novità rispetto alle prime due uscite stagionali.

Milan-Bologna, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud.

A disposizione: Mirante, Tatarusanu, Gabbia, Kjaer, Touré, Florenzi, Adli, Pobega, Messias, Bakayoko, Rebic, Diaz, Origi.

Allenatore: Stefano Pioli.

Bologna (3-4-1-2): Skorupski; De Silvestri, Medel, Soumaoro; Kasius, Schouten, Dominguez, Cambiaso; Soriano; Sansone, Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Bagnolini, Amey, Angeli, Bonifazi, Mbaye, Sosa, Lucumì, Lykogiannis, Aebischer, Ferguson, Vignato, Urbanski, Barrow, Raimondo.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Foto Bologna FC