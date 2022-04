Milan-Bologna, le probabili formazioni: dubbio Soriano, Dijks in vantaggio su Kasius

Si torna a giocare dopo lo stop per i match delle Nazionali. Il Bologna chiuderà la 31^ giornata di Serie A nel posticipo del lunedì sera e lo farà affrontando a San Siro il Milan capolista. Una partita molto complicata per i rossoblù, orfani di De Silvestri ma soprattutto di mister MIhajlovic: com’è noto il tecnico ha annunciato di doversi prendere un periodo per evitare il riaffacciarsi della leucemia mieloide acuta ma naturalmente seguirà la gara in collegamento video.

Milan-Bologna, le scelte degli allenatori

I rossoblù non potranno contare su Lorenzo De Silvestri, il quale starà fermo per circa un mese a causa di un problema muscolare al bicipite femorale della gamba destra. Sembra invece recuperato Soriano: nonostante la microfrattura al piede il capitano è tornato ad allenarsi in gruppo e si candida quindi ad una maglia da titolare. L’unico nodo da sciogliere riguarda proprio il sostituto di De Silvestri, con Hickey favorito su Kasius per la fascia destra e con Dijks sulla sinistra. Per il resto saranno poche le sorprese nell’undici del Bologna: Skorupski in porta, difesa composta da Soumaoro, Medel e Theate, coppia di mediani Schouten-Svanberg e Arnautovic con Orsolini in attacco.

Nel Milan confermato Kalulu insieme a Tomori al centro della difesa: solo panchina per Romagnoli. Tonali e Bennacer in mediana, uno tra Diaz e Kessié alle spalle di Giroud.

Milan-Bologna, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Diaz, Leao; Giroud.

A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Romagnoli, Bakayoko, Kessié, Krunic, Saelemaekers, Maldini, Ibrahimovic.

Allenatore: Stefano Pioli.

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Schouten, Svanberg, Dijks; Soriano, Orsolini; Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Molla, Binks, Bonifazi, Mbaye, Kasius, Aebischer, Viola, Vignato, Barrow, Falcinelli, Santander, Sansone.

Allenatore: Emilio De Leo.

