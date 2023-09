Verso Monza-Bologna, Motta: “Vietato abbassare la guardia”

Sulle ali dell’entusiasmo dopo il quarto risultato utile consecutivo, il Bologna si appresta a scendere nuovamente in campo tra poco più di ventiquattro ore per sfidare l’imprevedibile Monza diretto da Raffaele Palladino nel 6° turno del campionato di Serie A 2023-2024. Contro un avversario ostico e dotato di buone individualità, Motta sarà costretto a rivoluzionare il 50% della difesa titolare, non potendo contare sull’apporto degli infortunati Posch e Lucumi, usciti malconci dalla sfida contro il Napoli ed entrambi indisponibili per almeno una trentina di giorni.

Le parole del tecnico in conferenza

Reparto arretrato, dunque, da ridisegnare con De Silvestri che partirà titolare sulla destra al posto dell’austriaco (" Lollo sarà il nostro capitano in questa partita"), mentre verosimilmente toccherà a Calafiori sostituire il centrale colombiano al fianco dell’intoccabile Beukema, anche se in quest'ultimo caso Motta è apparso piuttosto "coperto"("Sia lui che Bonifazi stanno bene ed entrambi potranno contribuire alla causa"). Chi avrà certamente il posto assicurato, invece, sarà Michel Aebischer, autentico pallino dell’allenatore italo-brasiliano: “È un ragazzo eccezionale, sia dentro che fuori dal campo. L’anno scorso l’ho messo in un ruolo lontano dalle sue caratteristiche, ma lui è sempre stato pronto ad aiutare i compagni. Adesso gioca nella sua posizione ideale e si sta esprimendo alla grande”. Viceversa, ancora in fase di crescita l’ex milanista Alexis Saelemaekers, che ha fatto il suo esordio proprio domenica scorsa contro il Napoli: “Si è inserito molto bene nel gruppo e sta lavorando per arrivare al top della forma dopo l’infortunio. È un giocatore con grandi qualità fisiche, mentali e tecniche: per me può essere impiegato quasi ovunque”.

Concentrazione massima

Terminata la consueta carrellata sui singoli protagonisti, il focus è successivamente virato sul Monza, avversario certamente da non sottovalutare: “Sceglierò la squadra migliore possibile, a parte i due infortunati ho diverse opzioni. Affronteremo un match difficile”, ha concluso lo skipper degli emiliani, “visto che sfideremo una squadra compatta e che riparte con molta pericolosità e con un buon palleggio. Inoltre sono reduci dal bel punto di Roma contro la Lazio, una partita che potevano addirittura vincere. Servirà una grande prestazione da parte di tutti e sono convinto che i ragazzi daranno il massimo”.