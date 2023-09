Monza-Bologna 0-0: Pochissime emozioni al "Brianteo"

Nel primo ed unico turno infrasettimanale di questa Serie A 2023-2024, il Bologna impatta nuovamente per 0-0 ed infila il terzo “nil to nil” consecutivo. Un pareggio esterno, che porta i rossoblù a quota sette punti in classifica.

Cronaca del match

Sul rettangolo verde del vecchio “Brianteo” (ora U-Power Stadium), la partita sembra rispecchiare l’umore di uno stadio desolatamente rassegnato ad un match pomeridiano di un giovedì di niente. Alla prima occasione, però, il Monza segna: cross di Colpani e incornata di Mota. Offside di un millimetro e nulla di fatto. Passato l’exploit lombardo, la gara si annichilisce fino al 34’ quando, su versante opposto, Orsolini impegna il portiere locale Di Gregorio con un mancino su assist di Zirkzee. Palla respinta e squadre che vanno negli spogliatoi sullo 0-0.

La ripresa comincia con il Bologna che va in gol: cross di “Lyko” e stupenda incornata di Ferguson. Tutto buono per il mondo intero, tranne che per la squadra arbitrale: rete annullata per motivi misteriosi e punteggio invariato. Il Monza, nel frattempo, reagisce con Mota che impegna l’estremo difensore felsineo che blocca senza troppi problemi. Sul capovolgimento di fronte ci prova nuovamente Zirkzee senza spaventare troppo Di Gregorio, mentre i brianzoli rispondono al 73’ con una deviazione di Vignato che finisce fuori di una spanna. Nel finale, tanta confusione e poco gioco fino al triplice fischio di Pezzuto, che manda tutti sotto la doccia con il punteggio di 0-0.



Tabellino

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Caldirola, A.Carboni (Marì), Izzo; Kyriakopoulos (67' Vignato), Gagliardini, Pessina, Ciurria; Mota (67' Birindelli), Colpani; Colombo. A disp. Sorrentino, Gori, Donati, Pereira,Pablo Marì, A.Carboni, D’Ambrosio, Cittadini, Bondo, Machin, Akpa-Akpro, F. Carboni, Maric, V. Carboni. All. Raffaele Palladino

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (59' Corazza), Beukema, Calafiori, Lykogiannis (59' Kristiansen) ; El Azzouzi, Aebischer; Orsolini (59' Ndoye), Ferguson, Karlsson (59' Saelemaekers); Zirkzee (75' Van Hooijdonk). A disp. Bagnolini, Ravaglia, Bonifazi,, Moro, Freuler, Fabbian, Urbanski. All. Thiago Motta

Arbitro: Pezzuto di Lecce

Assistenti: Affatato - Cortese

IV Uomo: Minelli

VAR: Di Paolo - Longo

Reti: -

Ammoniti: 12' Orsolini, 70' Vignato, 80' Birindelli, 85' Ciurria, 88' Gagliardini

Espulsi: 86' Saelemaekers