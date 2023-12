Bologna FC, piove sul bagnato: Motta “indagato” dopo le dichiarazioni su Nasca

“Nasca oggi ne ha combinata un’altra delle sue”, aveva dichiarato a caldo il tecnico italo-brasiliano ai microfoni della stampa al termine del concitato finale di gara andato in scena domenica pomeriggio al Via del Mare di Lecce. Un intervento duro, che ha indotto la Procura Federale ad aprire un procedimento per “dichiarazioni lesive”, come riportato anche dalla versione on-line de “Il Resto del Carlino”.

Secondo il mister rossoblù, infatti, l’addetto var sarebbe andato chirurgicamente ad assegnare il penalty (poi decisivo per il risultato finale), non tenendo conto del tempo già abbondantemente scaduto e né del metro di giudizio utilizzato in passato per episodi quantomeno simili.