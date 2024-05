Napoli-Bologna 0-2: Colpo grosso all’ombra del Vesuvio | Cronaca e pagelle

Prova sontuosa degli uomini di Thiago Motta, che stendono i partenopei con due gol nel primo tempo per poi amministrare la gara fino al triplice fischio. Di Ndoye e Posch le reti decisive, con la gentile collaborazione di Ravaglia, abile prima a parare un rigore a Politano e poi ad opporsi in un paio di occasioni napoletane.

Cronaca del match

Sul rettangolo verde del Maradona, finalmente si gioca con le maglie classiche: azzurri da una parte, rossoblù dall’altra. Passano 9 minuti e sul cross deviato di Odgaard, Ndoye spinge la palla in porta di testa da quattro centimetri. Dopo dieci minuti, il Bologna è avanti. Altri tre giri di lancette e su corner di Urbanski prima tocca Calafiori e poi Posch incorna il doppio vantaggio sbucando dal sottobosco partenopeo. Napoli 0 Bologna 2, per la gioia dei 1200 supporters scesi all'ombra del Vesuvio. I padroni di casa, a questo punto, rispondono d’orgoglio e al 21’ si guadagnano un penalty per fallo di Freuler su Osimhen. Politano calcia, Ravaglia respinge e lo score non cambia. I campani caricano furiosi e al 26’ tocca ad Olivera impensierire tutti con una zuccata fuori di poco. Allarme rientrato e Bologna che riparte con il solito palleggio ragionato. Nulla di fatto fino al 41’, quando Lobotka ci prova dalla distanza flirtando con la traversa: palla alta di poco e squadre che vanno negli spogliatoi con i felsinei sopra di due lunghezze.

Ripresa che comincia con un buon ritmo. Il Napoli assedia la linea gotica emiliana, mentre la trincea petroniana si difende con ordine. Al 52’, è di nuovo Politano contro Ravaglia: sassata mancina dell’esterno azzurro e risposta superba del giovane portiere rossoblù che respinge in tuffo. Passato lo spavento, Motta corre ai ripari: dentro Orsolini e Saelemaekers, fuori Odgaard e Ndoye. I cambi svegliano un po’ il Bologna, anche se il destro di Saelemaekers al 60’ non preoccupa più di tanto Meret. Al 64’, invece, è Zirkzee a costringere lo stesso Meret agli straordinari: rasoterra velenoso e parata hockeistica dell’estremo napoletano. Sulla ribattuta, Orsolini calcia fuori dallo stadio e punteggio che non cambia. La gara si incendia e sul versante opposto il neo entrato Ngonge pesca Osimhen in corsa, che a tu per tu con Ravaglia non insacca grazie all’unghiata decisiva dell'estremo felsineo. Solo corner e risultato ancora una volta invariato. Finite le pericolose sfuriate da ambedue le parti, la partita torna sui binari dell’equilibrio. La clessidra scorre, il Bologna ragiona. Nel finale, il Napoli ci prova con qualche preghiera, ma non c’è più tempo: al triplice fischio, i rossoblù festeggiano un pesantissimo successo esterno.

Pagelle

Ravaglia 8: Il “cinno” para il rigore di Politano, tenendo a distanza di sicurezza i padroni di casa nel primo tempo. Poi, nella ripresa, si oppone alla grande in un paio di altre occasioni, risultando tra i migliori in campo. Complimenti a lui e a Motta che lo schiera un’altra volta titolare a sorpresa.

Posch 8: Segna il 2-0 spuntando da sotto la sabbia dell’area partenopea, un po’ come Aldo Baglio in “Italia- Marocco” di “Tre uomini e una gamba”. Ah, sì, nel mentre annulla un giocatore come "Kva" nella sua corsia di riferimento.

Lucumi 7,5: Imposta con la personalità di Nesta, ma quando c’è da randellare non fa rimpiangere Montero: bene così.

Calafiori 7,5: Con quel bulbo al vento e la voglia di lottare su ogni pallone sembra Willam Wallace a Stirling Bridge. Breaveheart in ogni zona del campo.

Kristiansen 7: Il danesino gioca senza paura, in uno stadio importante e contro una squadra molto forte. Riscattarlo immediatamente dal Leicester, grazie!

Aebischer 7: Il solito lavoro sporco dello svizzero. Il gregario perfetto per farti vincere la tappa del Mortirolo... o per farti espugnare Napoli. Chiude con la fascia legata al braccio. Applausi anche per lui.

Freuler 7,5: Caronte che traghetta le anime del centrocampo. Imprescindibile punto di riferimento per tutti i compagni. (El Azzouzi sv)

Ndoye 7,5: Finalmente trova il gol che sblocca il match. Poi corre e rincorre come Forrest Gump. Ma questo lo sapevamo già: bravo Dan, era ora! (Saelemaekers 6: Si mette a disposizione dei compagni nell’ultima mezz’ora)

Urbanski 7: Con quel faccino acqua&sapone sembra un cantante di una qualsiasi boy band americana da copertina per teenagers. Invece lotta e costruisce, partorendo la sua miglior prova stagionale. (Fabbian 6,5: Ci mette il fisico nel finale e lo fa bene)

Odgaard 7: Lo stop delizioso prima di propiziare l’assist decisivo per Ndoye riassume il suo grande potenziale. Chapeau per il gigante scandinavo, che non fa rimpiangere i suoi più talentuosi compagni di reparto (Orsolini 6-: Ha l’occasione buona sul mancino, ma spara la palla a Procida da ottima posizione. Visto il risultato, va bene lo stesso)

Zirkzee 6,5: Sportellate, sponde, tocchetti di prima e tanta personalità. Il Pogacar dei centravanti gioca una buonissima oretta, prima di spegnersi un po’ a causa di un problema fisico (Castro 6: Scende in campo al crepuscolo della gara con la solita voglia di fare la guerra)

Tabellino

Napoli (4-3-3): Meret; Olivera ( 82' Mazzocchi), Juan Jesus, Rrahmani, Di Lorenzo; Cajuste (72' Raspadori), Lobotka, Anguissa(82' Traore); Kvaratskehlia (82' Simeone), Osimehn, Politano ( 62' Ngonge). A disp. Gollini, Contini, D'Avino, Ostigard, Natan, Dendoncker, Lindstrom. All. Francesco Calzona

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Lucumi, Calafiori, Kristiansen; Freuler (82' El Azzouzi), Aebsicher; Ndoye (56' Saelemaekers), Urbanski (72' Fabbian), Odgaard (56' Orsolini); Zirkzee (72' Castro). A disp. Skorupski, Beukema, De Silvestri, Corazza, Lykogiannis, Moro, Karlsson. All. Thiago Motta

Arbitro: Pairetto di Nichelino

Assistenti: Peretti-Colarossi

IV Uomo: Marcenaro

Var: Doveri-Abisso

Reti: 9' Ndoye, 12' Posch

Ammoniti: 33' Kvaratskehlia, 47' Cajuste, 71' Lucumi